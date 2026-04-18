叶傲冬将军澳设联合办事处 黄伟纶：地区声音有助决策

立法会议员叶傲冬、霍启刚及西贡区议员温启明在将军澳厚德邨开设联合办事处，今日（18日）举办开幕仪式。财政司副司长黄伟纶致辞时表示，乐见议员深入地区，并指地区声音有助政府融入决策。

黄伟纶一开始便提到刚刚与叶傲冬、霍启刚交流，指他们经常「落区」工作，又听到他们表示「搞地区办事处唔系刷关键绩效指标(KPI)」，他则笑称「听到唔系刷KPI嘅，但总要满足啲KPI嘅」。

黄伟纶续称，现届政府具有很多KPI，引述行政长官李家超表示，现届政府「以结果为目标」及「没有最好，只有更好」的施政理念，欢迎市民提供意见，甚或批评，政府均会虚心接受。他以早前为应对燃料价格问题而召开的紧急立法会财委会会议为例，指虽面对巨大压力，但因有需要帮助的市民正在等待解决问题，并感谢立法会的支持。

黄伟纶指，自己很少使用「下情上达」的字眼，认为「无咩上下」，但政府政策需要透过区议会和区议员让地区市民了解，而地区市民的状况，有时政府未必完全掌握，乐见多位议员在地区设立办事处，深入地区，让地区的声音融入整个决策制度。他感谢在场众多支持地区工作的朋友，并期望大家能继续支持议员的地区工作。

民建联秘书长、立法会新界东南议员叶傲冬强调「搞地区办事处唔系刷KPI」，他解释，早于今年一月霍启刚已提议合办地区办事处，并希望选址能接触更多基层市民，故双方决定选址厚德邨。他强调，是次合作是民建联与G19的跨党派合作，向街坊展示立法会团结一致服务市民的决心。

传统地区工作外增添文艺体育元素

叶傲冬指出，办事处的一大特色，是在做好传统地区工作的基础上，融入文化艺术与体育元素。他指将军澳区内设有单车馆等多项体育设施，文化元素浓厚，适合霍启刚在此推广其文化、体育及旅游的理念。他续指已与霍启刚商讨未来如何将这些新元素带入社区，期望能提升社区的幸福感与获得感。

立法会体育、演艺、文化及出版界议员霍启刚表示，将军澳运动场服务市民众多，希望能作为桥梁，将更多文化及体育界资源带入社区。

联合办事处开幕仪式出席嘉宾包括，政制及内地事务局局长谢小华、入境事务处处长郭俊峰、行会成员、民建联主席、立法会议员陈克勤、港区全国人大代表、立法会议员陈振英、立法会议员简慧敏等。

记者、摄影：李健威

