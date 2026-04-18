Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

叶傲冬将军澳设联合办事处 黄伟纶：地区声音有助决策

政情
更新时间：13:44 2026-04-18 HKT
发布时间：13:44 2026-04-18 HKT

立法会议员叶傲冬、霍启刚及西贡区议员温启明在将军澳厚德邨开设联合办事处，今日（18日）举办开幕仪式。财政司副司长黄伟纶致辞时表示，乐见议员深入地区，并指地区声音有助政府融入决策。

黄伟纶一开始便提到刚刚与叶傲冬、霍启刚交流，指他们经常「落区」工作，又听到他们表示「搞地区办事处唔系刷关键绩效指标(KPI)」，他则笑称「听到唔系刷KPI嘅，但总要满足啲KPI嘅」。

黄伟纶续称，现届政府具有很多KPI，引述行政长官李家超表示，现届政府「以结果为目标」及「没有最好，只有更好」的施政理念，欢迎市民提供意见，甚或批评，政府均会虚心接受。他以早前为应对燃料价格问题而召开的紧急立法会财委会会议为例，指虽面对巨大压力，但因有需要帮助的市民正在等待解决问题，并感谢立法会的支持。

黄伟纶指，自己很少使用「下情上达」的字眼，认为「无咩上下」，但政府政策需要透过区议会和区议员让地区市民了解，而地区市民的状况，有时政府未必完全掌握，乐见多位议员在地区设立办事处，深入地区，让地区的声音融入整个决策制度。他感谢在场众多支持地区工作的朋友，并期望大家能继续支持议员的地区工作。

民建联秘书长、立法会新界东南议员叶傲冬强调「搞地区办事处唔系刷KPI」，他解释，早于今年一月霍启刚已提议合办地区办事处，并希望选址能接触更多基层市民，故双方决定选址厚德邨。他强调，是次合作是民建联与G19的跨党派合作，向街坊展示立法会团结一致服务市民的决心。

传统地区工作外增添文艺体育元素

叶傲冬指出，办事处的一大特色，是在做好传统地区工作的基础上，融入文化艺术与体育元素。他指将军澳区内设有单车馆等多项体育设施，文化元素浓厚，适合霍启刚在此推广其文化、体育及旅游的理念。他续指已与霍启刚商讨未来如何将这些新元素带入社区，期望能提升社区的幸福感与获得感。

立法会体育、演艺、文化及出版界议员霍启刚表示，将军澳运动场服务市民众多，希望能作为桥梁，将更多文化及体育界资源带入社区。

联合办事处开幕仪式出席嘉宾包括，政制及内地事务局局长谢小华、入境事务处处长郭俊峰、行会成员、民建联主席、立法会议员陈克勤、港区全国人大代表、立法会议员陈振英、立法会议员简慧敏等。

记者、摄影：李健威
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
北京下月禁飞禁售无人机 内地辣招掀二手抛售潮
北京下月禁飞禁售无人机 内地辣招掀二手抛售潮
即时中国
5小时前
《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居
《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居
影视圈
4小时前
04:31
星岛申诉王｜ 洗错蓝莓等于食农药落肚　专家教一招彻底洗净+锁住营养
申诉热话
6小时前
2内地青年被指控去年轮奸醉娃今获撤控 其中1人申讼费获批 官指没有自招嫌疑
2内地青年被指控去年轮奸醉娃今获撤控 其中1人申讼费获批 官指没有自招嫌疑
社会
2小时前
伊朗国会议长卡利巴夫（右）轰特朗普在社媒的7项说法全属谎言。X @defense_civil25
伊朗局势 | 伊朗议长威胁再封霍尔木兹海峡 轰特朗普7项说法全是谎言
即时国际
5小时前
香港消费=交智商税？港YouTuber列4点建议「香港赚钱内地洗」 网民反驳：人工物价唔同点比较
香港消费=交智商税？港YouTuber列4点建议「香港赚钱内地洗」 网民反驳：人工物价唔同点比较
生活百科
20小时前
四口家200万翻新西半山豪宅 设计师一招破解钻石厅死症 客厅藏8只音响圆家庭影院梦
四口家200万翻新西半山豪宅 设计师一招破解钻石厅死症 客厅藏8只音响圆家庭影院梦
家居装修
8小时前
无厕所水冲厕「好恶顶」？网民大呻倒水污糟 意外引出「正确」冲水教学：居然咁多人唔知呢招
无厕所水冲厕「好恶顶」？网民大呻倒水污糟 意外引出「正确」冲水教学：居然咁多人唔知呢招
生活百科
18小时前
筲箕湾中年汉家中咬舌自尽 妻子发现惜太迟
筲箕湾中年汉家中咬舌自尽 妻子发现惜太迟
突发
16小时前