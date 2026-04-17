特区政府强烈谴责和反对美国《香港政策法》报告 斥言论失实和污蔑抹黑

特区政府今日（17日）就美国发表所谓2026年《香港政策法》报告中对香港特区各方面情况的失实言论和污蔑抹黑，表示强烈谴责和反对，并必须严厉直斥其非。

特区政府强烈要求美国立即停止不符国际关系基本准则行为

发言人表示，特区政府强烈谴责和反对美国通过所谓2025年《香港政策法》报告，对「一国两制」成功实践下的香港特区作出肆意诋毁和政治攻击。香港特区是中华人民共和国不可分离的部分，是一个在「一国两制」下享有高度自治权、直辖于中央人民政府的地方行政区域。美国为保护其独大的政治目的，一而再重施故技编制出对香港特区各方面情况以政治凌驾法治、颠倒是非的谬论，公然干涉属中国内政的香港事务，试图破坏香港繁荣稳定，结果只会丑态毕露，绝不会得逞。

发言人重申，香港特区坚决维护国家主权、安全和发展利益，全面准确贯彻「一国两制」方针的最高原则。特区政府会继续坚定不移全面准确实施《香港国安法》、《维护国家安全条例》和其他相关法律，依法有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，同时保障香港市民的权利和自由，确保「一国两制」实践行稳致远。特区政府强烈要求美国立即停止不符合国际法和国际关系基本准则的行为，立即停止干涉纯属中国内政的香港事务。

保障权利和自由

特区政府发言人表示，特区政府坚定维护香港市民受到法律保障的权利和自由。自香港回归祖国以来，人权一直受到《宪法》和《基本法》的坚实宪制保障。《香港国安法》和《维护国家安全条例》亦清楚订明香港特区维护国家安全应当尊重和保障人权，依法保护香港居民根据《基本法》、《公民权利和政治权利国际公约》和《经济、社会与文化权利的国际公约》适用于香港的规定，有关言论、新闻、出版、结社、集会、游行、示威的权利和自由。

新闻从业员须遵守及执行「特别责任和义务」 包括保障国安

然而，和世界其他地方一样，有关权利和自由并非绝对。《公民权利和政治权利国际公约》亦清楚订明，在有必要保障国家安全、公共安全、公共秩序或他人的权利和自由等情况下，可以依法限制部分权利和自由。该国际公约第十九条更清楚指出，新闻从业员必须遵守及执行「特别责任和义务」，包括保障国家安全或公共秩序。所谓报告片面引用数据扭曲事实，抹煞香港特区一直以来坚定保障市民，包括新闻从业员，依法行使权利和自由的决心和工作，特区政府必须直斥其非，予以强烈谴责。

自《香港国安法》和《维护国家安全条例》实施以来，本港的传媒环境蓬勃依然。反之，美国的传媒环境却日趋严峻。据统计，仅2025年，美国的执法当局拘捕超过30名记者；而对记者施加暴力（包括强行按倒在地、以警棍殴打、甚至向其射击）的个案更有超过170宗，当中9成涉及执法人员。美方官员禁止个别传媒参加记者会以至辱骂提问的记者更是司空见惯，甚至曾威胁要以叛国罪起诉传媒。惟美方却联同部分别有用心人士刻意捏造有关香港新闻和言论自由的事实，实在是恬不知耻。新闻和言论自由在香港一直在宪制层面受到《基本法》的坚实保障，然而并非绝对，传媒与其他人一样都有义务遵守所有法律。只要不违法，传媒继续享有评论和批评政府施政的自由，全然不受限制。法庭在相关案件的裁决理由也引用了欧洲人权法院关于新闻自由的判例，指出即使是报道涉及备受公众关注的重要议题，在《欧洲人权公约》下也不享有完全不受限制的言论自由；最重要的一点是，新闻工作者必须按「负责任新闻作业」原则真诚地行事，以准确事实为基础，并提供准确可靠的资讯，方可获言论和新闻自由权利保障。

维护国家安全相关法律

特区政府发言人表示，特区政府强烈反对美国所谓报告中针对香港特区维护国家安全相关法律及工作的无稽和失实内容。美国政府将香港特区立法工作及执法、检控和司法机关依法履行维护国家安全的职责抹黑为「对权利和自由」作出系统性的「削弱」甚至是「侵害」。但客观事实是，美方多年来无视国际法的不干涉原则，肆无忌惮、粗暴任意地干预别国内政，扶植代理人、策动「颜色革命」，甚至以经济和军事手段胁迫，制造社会动荡和多场人道灾难，令多国无辜的平民受苦。

发言人指出，每个国家都会制定维护国家安全法律，这既是主权国家的固有权利，也是国际惯例。美国自身拥有庞大而严密的国安法律体系，当中最少有21部维护国家安全方面的法律，而以所谓「国家安全」为名义签发的行政命令更不计其数，不但泛化「国家安全』概念对从事正当活动的个人和企业进行胁迫，更利用各种手段打压异己，根本没有资格就其他国家和地区就正当维护国家安全立法指手画脚。相反地，《香港国安法》及《维护国家安全条例》订明的危害国家安全的罪行精准针对危害国家安全的行为，清楚订明构成有关罪行的元素和刑罚。美国却颠倒是非，肆无忌惮抹黑香港特区维护国家安全法律，对香港特区根据《维护国家安全条例》订立的《维护国家安全（中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全公署）规例》（该规例）存有严重偏见。

事实上，国家安全属中央事权，特区政府必须履行宪制责任，持续完善维护国家安全的法律制度及执行机制，制订全面的维护国家安全的措施。该规例就《香港国安法》第五章关乎中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全公署的职责的条文订明具体细节，以履行香港特区的宪制责任，进一步完善维护国家安全的法律制度和执行机制。

《香港国安法》第55条亦清楚订明中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全公署在三种特定情形之一出现时，经中央人民政府批准，行使管辖权。这些情形都是针对极少数情节严重、性质恶劣、影响重大的危害国家安全案件。就此，该规例订明执行细节，并参照香港法例已有、常见的同类罪行订明相关的罪行。所谓报告全然漠视香港特区立法的宪制责任和实际需要，忽略该规例清楚列明有关权力行使的情况，散播谣言制造恐慌，刻意忽视相关法律实施后对经济发展和人权保障所带来的正面效果。此举正好显示出其一向「双标」虚伪的行径，令人不齿，必须予以严厉谴责。美国这种「唯我独尊」的霸权逻辑全然漠视香港特区立法的宪制责任和实际需要，以及该法例订立后，对经济发展和人权保障所带来的正面效果，必须予以严厉谴责。



事实上，《香港国安法》实施5年多以来，让广大香港市民生活和经济活动迅速回复正常，营商环境得以恢复并不断提升。根据《世界经济自由度2025年度报告》，香港继续获评为全球最自由经济体；香港在《2025年世界竞争力年报》的排名跃升两位至全球第三；香港在全球国际金融中心中位列三甲，并在2025年公开招股集资额位居全球首位；香港在《2025年法治指数》的整体排名维持高位，并继续领先于不时无理批评香港法治和人权状况的美西方国家。这些国际认可的成就都是建基于《香港国安法》及特区其他相关法律和维护国家安全工作为香港社会带来的自由和安稳。



此外，《维护国家安全条例》的具体内容充分彰显它是严格按照法治原则所制定：包括对构成罪行的元素作出清晰的界定、仅对基本人权及自由按照适用的国际标准及参考其他普通法地区相关做法而作出必须和合理的限制、不影响无辜第三方的合法权益等。

至于煽动罪方面，香港特区法庭于不同案件中均已确认有关煽动的条文符合《基本法》和《香港人权法案》中有关保障人权的条文，亦确认在维护国家安全和保障言论自由之间已取得相称而合理的平衡。有关罪行绝非要压制仅属根据客观事实而对政府作出正当批评的言论。

同时，香港特区执法部门一直根据证据、严格依照法律，以及按有关的人或单位的行为而采取执法行动，与其政治立场、背景或职业无关。美西方国家过往亦有不少执法行动，针对其国内散播虚假消息、煽动仇恨、美化暴力的言论，而对香港特区的诋毁完全突显其双重标准。」



发言人重申香港特区是法治社会，一直秉持有法必依、违法必究的原则。《香港国安法》第五条和《维护国家安全条例》第2条明确订明防范、制止和惩治危害国家安全犯罪，应当坚持法治原则。香港特区执法部门一直根据证据、严格依照法律，以及按有关人士或单位的行为而采取执法行动，与涉事人士或组织的政治立场、背景或职业无关。所有案件均是严格根据证据和依照法律处理；所有被告均严格按照香港适用法律（包括《香港国安法》），并在《基本法》及《香港人权法案》的保障下接受公平审讯。任何倡议某些人或组织不应就其违法行为承担其法律后果，等同给予其犯法特权，这完全违反法治精神。

在《基本法》及《香港人权法案》的保障下，所有面对刑事指控的人均享有由有独立审判权的司法机关进行公平审讯的权利。香港特区法院独立进行审判，不受任何干涉。就所谓的报告对黎智英被控危害国家安全罪行一案（黎智英案）判决的恶意抹黑，特区政府必须强调全国人民代表大会常务委员会就《香港国安法》第14条和第47条作出的解释不直接处理具体案件，而是厘清有关法律规定的含义和适用法律的依据，绝不存在损害黎智英选择有资格在港执业的法律代表和获得公平审讯的权利。再者，黎智英在该案中的律师团队是由一位执业超过35年、在辩护刑事案件（包括国家安全案件）方面拥有丰富的经验的资深大律师领导，团队还有一位在本地获得执业资格的大律师，他同时也是新西兰的御用大律师。事实上，法庭经过长达156日的公开聆讯，审视了多达2 220项证物、超过80 000页文件、各方呈交总共超过1 000页的书面陈词等。黎智英一方有充分时间准备其辩护，在审前和审讯期间提出各项程序挑战均获法院适时妥善处理，有充分机会挑战控方提出的证据及陈述辩方案情，黎智英本人更出庭作供多达52日。辩方就案中涉及的法律观点和证据分析提交详尽书面陈词，并在聆讯中就各项关键议题作出口头陈词。这些都是黎智英和其他被告经过公平审讯后才被裁定有罪的证明，而黎智英已选择不提出上诉。法庭的定罪裁决有理有节，充分展现法庭严格依照法律和证据作出裁决，不受任何干涉，更绝无任何政治考虑。美国在面对这些铁一般的事实，依然颠倒是非、恶意攻击，令人不齿，特区政府必须再次严正反驳，以正视听。



就大埔宏福苑火灾，所谓报告搬弄是非抹黑特区执法工作，对此特区政府表示强烈不满及反对。这些以灾生乱之徒，用心险恶，抹煞了特区政府和社会各界为救灾所作出的努力，必须予以谴责。对于因涉嫌发表与这场悲剧有关的煽动性言论而被捕的人，当局绝不容忍任何企图利用这场火灾的犯罪行为，必须依法处理。

《香港国安法》及《维护国家安全条例》下的罪行订有适当的域外效力，完全符合国际法原则、国际惯例和各国各地区通行做法，实属必要和正当，并与世界其他国家和地区包括美国一致。事实上，美国的国家安全法律也有众多例子，按「属人管辖」原则打击境外犯罪行为，包括叛国罪、非法披露机密资料罪、针对勾结外国和境外势力活动的《卢根法》，还有引用「保护管辖」原则的恐怖主义活动罪。

香港特区警方作为特区维护国家安全的执法部门，有责任依法追究在境外涉嫌危害国家安全的恶行。该等一直潜藏美国等西方国家的潜逃者被通缉，是因为他们在当地继续公然从事危害国家安全的勾当，肆意勾结外部势力包庇其恶行。警方依法进行通缉，采取一切合法措施，强烈打击有关潜逃行为，促使潜逃者回港接受司法程序，做法有理有据，实属必要和正当。事实上，包括美国等不少国家也会就不同通缉犯施行措施打击潜逃行为，而美国甚至采取军事行动跨境抓捕别国领导人，破坏《联合国宪章》所规范的不干涉原则。美方滥施长臂管辖、乱挥「制裁」大棒，才是真正的「跨境镇压」。然而美国在特区政府提出相关措施后，诋毁尽责、忠诚和依法维护国家安全的香港特区，实乃典型丑陋的虚伪「双标」。

至于所谓报告提到一宗有关「处理属于有关潜逃者的或由有关潜逃者拥有或控制的资金或财务资产或经济资源罪」的案件，法庭清楚指出被告的定罪与判刑是因为他经公平审讯后被裁定处理属于有关潜逃者的资金，触犯了《维护国家安全条例》，与被告和潜逃者是否亲属完全无关；而该案被告亦已撤回上诉。

在办理危害国家安全犯罪案件和执行《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法第43条实施细则》的过程中，香港特区参考了实践和执行经验，以及相关的法庭案例，由行政长官会同香港特区国安委制定《2026年〈中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法第43条实施细则〉（修订）实施细则》，加以完善香港特区执法机构可采取的措施，以及进一步厘清相关法律程序及技术性安排，进一步强化执法机构的执法力量，以更有效防止及侦查危害国家安全犯罪案件，及时防范和化解国家安全风险。

维护司法公正和法治精神

特区政府发言人指出，特区政府维护独立的司法权，全力支持司法机构依法独立行使审判权，维护司法公正和法治精神。《基本法》第二条、第19条及第85条订明，香港特区享有独立的司法权和终审权，法院独立进行审判，不受任何干涉。法官在处理危害国家安全犯罪案件时，一如其他案件，都是独立公正地履行司法职责，不受任何干涉。任何合理、客观和公正的人，如果有细阅法院就相关案件公开的判决，都肯定会达致同一结论。

律政司按《基本法》第63条主管刑事检控工作，不受任何干涉，所有检控决定是基于所有可接纳的证据和适用法律进行客观分析后作出。



司法机关依法独立行使审判权，而所有面对刑事指控的人都享有接受公平审讯的权利。法院严格按照证据和所有适用法律判案。案件不会因涉案者的职业、政治理念或背景而在处理上有所不同。控方有责任在毫无合理疑点下证明被告人犯罪，被告人才可被法庭定罪。

经完善的选举制度

特区政府发言人指出，2021年完善选举制度后产生的立法会全面落实「爱国者治港」，符合确保政权掌握在爱国者手中这世界通行的政治原则。完善后的立法会已彻底摆脱以往对立撕裂、议事堂失序失效的乱象，重回理性务实的正轨，高效高质量议政，集中精力发展经济、改善民生，使「一国两制」行稳致远。第8届立法会换届选举于去年年底顺利举行，选民积极投票，选出新一届爱国爱港、有担当、有才干、有志服务社会的立法会议员，再次展现新选举制度下高质量、高水平的良性竞争，体现了广泛代表性和均衡参与。完善后的立法会以实践证明，这是符合香港特区实际情况、是适合香港需要的民主选举制度。

发言人续指，反观美国国内，两党恶斗持续激化，导致国会运作不彰，联邦政府屡次因预算僵局停摆，严重冲击公共服务与民生福祉。美国自身民主体制深陷治理困境，却未能反躬自省而仍好为人师，对香港特区追求良政善治的努力横加指责、对完善选举制度的实质成果视而不见。其霸道霸凌与双重标准，昭然若揭。

发言人续指出，特区政府一直全面及严格执行联合国安全理事会（安理会）施加的制裁，以履行国际义务。特区政府不会执行其他国家施加的单边制裁。这些制裁违反以国际法为基础的国际秩序，和以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。特区政府通过有效的机制执行联合国安理会的决议，包括拒绝联合国安理会指定及可疑的船只进入香港；监察和巡查可疑的香港公司，防止其参与规避联合国制裁的活动；以及通过中央人民政府参与《化学武器公约》及《武器贸易条约》。特区政府的工作成效，一直获得各贸易伙伴的尊重和认同。

加强国民教育

特区政府发言人指出，学校是学生学习和成长的地方，学校有责任提供安全有序的校园环境和氛围，防止政治干预或违法活动入侵校园，以保障学生福祉。国民教育一直是香港中小学及幼稚园课程重要部分，以加强学生对国情、历史和文化、《宪法》和《基本法》，以及国家安全的认识，建立文化自信，提升国民身分认同，培育他们成为德才兼备，有承担、有视野、爱国爱港的新一代。此外，教师是学生的重要楷模，肩负知识传承、熏陶品德的重要职责，特区政府有责任确保教师的专业操守。实施包括国家安全教育在内的国民教育，是世界各地教育当局正当合理的责任，不同地方对实施国家安全教育及培养学生国民身分，包括对各自的宪法、自身历史、文化、地理等知识，均十分重视。



学术自由是香港一直推崇的重要社会价值，亦是香港高等教育界赖以成功的基石。自《香港国安法》和《维护国家安全条例》实施以来，本港学者和专上院校继续与境外和校外合作伙伴进行正常交流活动。同时，本地专上院校已采取一系列措施，将国家安全教育纳入学生的学习范围，以履行其法定责任。各院校在课程设计上享有自主，特区政府鼓励其就国家安全教育为学生提供多元化的学习机会。