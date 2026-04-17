律政司办迎新交流会 林定国分享经验 吁做好跨部门沟通、多接触社会

律政司司长林定国表示，一年一度的律政司迎新交流会到来，在轻松的场合听听新加入的政府律师及见习律政人员对工作环境、对事物的新想法，总是令人期待。他与一众人分享了数点事项。首先，工作上，随著律政司处理的事务日益复杂，他鼓励跨部门、跨科别之间要做好沟通，互相合作。在律政司逾千人的团队中，透过沟通做好分工协作与提升效率至为关键。

第二，做律师千万不能只懂法律。律政司是帮「人」解决问题，所以必须要接触社会。工作以外，他鼓励政府律师及见习律政人员透过香港政府律师协会这个平台，多参与义工或慈善服务，对自己的人生而言是一种经历，受众也会感到高兴。

他又希望政府律师及见习律政人员透过每个机会增加市民对律政司、对政府律师工作的理解，建立正面形象，从而为团队带来归属感及满足感。