七榄︱罗淑佩：13万张已售门票是对经济巨大贡献 启德体育园成「游戏改变者」

一年一度的国际体育盛事「香港国际七人榄球赛」将于4月17日至19日再度于启德体育园举行。文体旅局局长罗淑佩在接受访问时表示，适逢香港国际七人榄球赛50周年，政府正利用此类大型体育盛事作为「盛事经济」策略核心，吸引过夜旅客，为本地住宿、餐饮及交通等行业带来实质经济效益，并提升整体城市氛围。

全城洋溢热烈榄球气氛

罗淑佩指出，本周不仅有七人榄球赛，更可谓「榄球周」，由周三的香港国际十人榄球赛，到跑马地马场的「赛马 × 榄球」，全城洋溢热烈的榄球气氛。她补充，除了榄球，本周末香港还同时举办UCI单车世界冠军赛、在愉景湾举行的冰球世界冠军赛以及常规赛马活动，让每位体育爱好者都能找到精彩节目。

料七榄赛后娱乐活动更热闹

对于七人榄球赛带来的经济贡献，罗淑佩称，目前无具体预测数字，但单计已售出的13万张门票，已是对经济的重大贡献。她提到，去年赛事移师启德体育园后，观察到观众及旅客的赛后娱乐活动，已从过往集中于个别地区扩散至全港各区。她预期今年情况将会相同，甚至更为热闹，为港岛及九龙周边地区带来裨益。

在访问中，罗淑佩形容启德体育园是吸引大型活动的「游戏改变者（game changer）」。她表示，这个拥有5万个座位、配备可开合上盖及空调的先进体育场，不仅能举办七人榄球赛和大型足球表演赛，更是举办国际级演唱会的理想场地。她提到，除了去年举办的Coldplay演唱会，韩国人气组合BTS亦已宣布将于2027年3月在此举行巡回演唱会最终站，证明场地对顶级演出的吸引力，即使是香港夏天炎热，也不再是问题。

为吸引旅客重复访港，罗淑佩阐述多项策略。她以早前宣布与巴塞尔艺术展（Art Basel）达成为期5年的合作关系为例，指这项合作确立香港作为该展览在区内唯一举办地点的地位，能吸引世界各地主要收藏家和艺术爱好者，每年3月固定到访。此外，持续引进大型演唱会，以及在山顶等现有热门景点增设全新灯光汇演等，都是为了给予旅客新鲜感，提供再次来港的充分理由。

七榄中东地区门票销情较往年更强劲

谈及中东冲突及燃油价格上涨导致机票价格上升的影响，罗淑佩认为目前情况尚在可控范围。她以3月录得435万访港旅客人次为例，指出当中有27%来自内地以外地区，包括欧洲等长途市场，显示旅客访港意欲未受严重影响。她强调，香港作为航空枢纽，拥有遍布全球的直航网络，这是一项明确优势。就七人榄球赛而言，她从香港榄球总会了解到，今年来自中东地区门票销售情况至少与往年持平，甚至更为强劲。

针对交通成本可能上涨问题，罗淑佩表示，政府正密切关注情况，立法会财务委员会已批准向本地运输及物流等商业营运界别提供补贴支持，并获得业界欢迎和立法会通过。政府将持续监察，以评估是否需要采取进一步措施。

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