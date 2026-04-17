北都｜香港人工智能研发院料下半年投入运作 孙东：沙岭算力已接近全国一半

立法会财务委员会今（17日）举行有关创新科技及工业的特别会议，多位议员就北都及河套地区创科发展提出关注。创新科技及工业局局长孙东表示，「香港人工智能研发院」已委任董事局成员并召开第一次会议，目标下半年正式投入运作，进一步支持AI研发及成果转化。

沙岭数据园为市场做算力增量 非「分蛋糕」

民建联葛珮帆关注，政府有否初步估算，未来5年整个北都创科发展需要多少算力，沙岭是否足够。孙东表示，未来北都发展产业对电力需求很大，相信算力需求亦很大，沙岭数据园区的建设正是针对未来巨大需求的前瞻性部署，现时提出18,000匹算力，就城市而言，在全球已是数一数二；就内地而言，18,000匹已接近内地算力的50%，这个份额相当大。当局希望先将这批算力尽快实现，尽可能满足业界需求。

孙东续指，沙岭数据园区实际上是为市场做增量，并非在香港现有市场上「分蛋糕」，透过先进数据设施，可以引入新资源和公司来港，相信未来增量会相当大，将来北都整体亦存在对算力的需求。

河套成跨境合作首选 冀年内推更好跨境数据政策

科技创新界邱达根表示，若将部分科研放在香港，始终涉及许多零部件需要通关、测试等，认为可以吸引更多智能企业来香港落户，但目前许多硬件产业链已经集中在广东省一带，关注如何能更好吸引这些企业落户香港，以及政府会否考虑设立实体地方，将智能测试、早期生产等集中在同一区域。

孙东表示，跨境合作最大可能性就是在河套，河套有足够空间，当局希望引进很多公司，包括具身智能公司，亦希望今年会推出一些比较好的跨境数据政策。他亦称，未见有其他比河套更合适的地方进行跨境信息实验。

新田科技城100亿起始资金恐不足 政府不排除再加码

新社联谭镇国表示，政府已经与深圳联合制订生物样本及数据跨境流动具体实施方案，并与内地部委紧密磋商，询问政府有否明确的目标时间表，公布绿色通道及白名单具体操作细则，以及申请门槛，会否有方便企业申请的途径，避免企业要「两头走」。

创新科技及工业局副秘书长(1)庄国荣表示，当局现在与内地相关部委在生物样本及数据流方面已很密切沟通，希望今年内尽量可以有具体方案，让园区公司及科技业界能够理解推进过程。当局现时所有提交的建议，都是与深圳以「一区两园」形式联合提交，与中央部委沟通，局方很有信心，在这个政策以及硬件配合下，园区发展会在数据带动下，达到希望的政策目标。

谭镇国亦关注，政府对河套投资已达400多亿，新田科技城规模比河套大很多，100亿的起始资金是否够用，政府是否预算未来会否有需要在今次100亿之上进一步注资。

创新科技及工业局常任秘书长蔡杰铭表示，河套和新田范围比现时科学园大很多，需要有足够资源才能发展好，但政府也不想墨守成规，并非用以往方式或政府资源投入项目，反而希望尽量加快利用好私人及商业元素资源，亦透过政府政策及更多便利措施，令公私营合作加快河套及新田发展。他续指，不排除新田范围更大的原因，很难说100亿就会够用。

记者：曹露尹