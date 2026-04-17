大棋盘｜网约车牌照数目快揭盅 Uber被指拒公开运力数据 议员：第一期只能「开细」

本届政府推出的士车队制度，冀提升的士服务质素，惟至今只有约1500辆的士加入，距离3500辆目标仍有大段距离，市民「叫车难」之余，目前「5支车队5个app」亦甚为不便。车队统一叫车平台一直只闻楼梯响，八达通近日终于公布，本月22日推出「Call车易」平台，运物局局长陈美宝期望司机除在街头接客，亦可透过网约「叫第二飞」。

的士车队规模未符预期，又面对网约私家车合法化在即，统一平台虽有助生意，但车队制度的长远路向仍须持续审视。至于公众更关注的网约车问题，政府去年下定决心立法，先订立规管框架，包括网约车服务平台、车辆及司机必须领牌；网约车车龄上限12年等。立法会去年10月通过条例，但最关键的网约车牌照数量未拍板，留待今年上半年以附属法例方式处理。

昨日财委会特别会议上，保险界陈沛良表示，其他国际城市的网约车数目往往是的士几倍以上，例如上海一辆的士对2.6部网约车，深圳是1：5.9、新加坡是1：4.5，问及政府会否参考。陈美宝指香港有其独特性，全港9成市民出行使用公交，订立发牌数字要总量管控，考虑路面承载力、市民叫车体验等，亦要确保市民不会「call唔到车」。

不少港人惯用的网约车平台Uber，向来主张无限额发牌，但政府早已落闸；Uber本月初再「叫价」至少3万，并建议引入机制，按市民等车时间自动调整配额。的士业界则是另一个「极端」，有人要求发牌仅1500个，跟的士车队看齐，但恐怕难以满足出行需求。

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立法会交通事务委员会主席陈恒镔表示，据他了解附属法例草拟进度已七七八八，网约车牌照数目有待最后敲定，相信当局最快本月咨询议员。他认为网约车牌照数量不应多过或接近的士（即1.8万辆），因本港有独特历史原因及环境，例如的士牌是竞投所得，且无年期限制，强调网约车政策应「小步快走」，倘一下子发放太多，会引来恶性竞争。

政府去年发表的研究报告显示，本港个人化点对点交通中，的士占比78%，网约车占22%，强调两者是共存互补关系。智慧出行联合商会主席周国强认为，的士是主导、网约车仅辅助，按比例计算，网约车发牌数量应占的士五分一，即3600个。他担心倘发牌过多，只会令业界降价竞争「内卷」，甚至影响的士司机生计，最后得益的也不是网约车司机，「只会益晒平台，独霸舞林，大幅抽佣『压榨』司机。」

立法会议员何敬康透露，早前与最大网约平台见面，对方提供的网约车运作数据相当少，只得3万名活跃司机的「大数」，欠缺司机上线钟数、「人车合一」数目、车辆地区分布等资料，政府获得的数据亦差无几，难以有充分数据去科学评估整体市场运力。在此情况下，他估计当局只能保守地订出牌照数目，以免有太多网约车令市场饱和，「第一期只能开细，无得开大」，届时再按需求检视。

不过网约车问题争拗多年，政府亦花了一年时间研究交通需求，倘最终网约车牌照太少，公众又是否收货？议员庄豪锋认为应以一万个做起点，在合法化及有保险保障下，市民对网约车需求将日益增加。据他了解，目前市场活跃的网约车数量约1.5万辆，若发牌量定于一万个是合适，倘太多的话，日后想收回亦很困难。

他坦言的士业界「点都有声音」，但发牌数量须满足市场实际需求，认为往时市民无选择下才被逼搭的士，网约车合法化只是为市民提供多一种合法出行选择。

聂风