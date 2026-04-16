国安教育日︱李家杰：安全与发展相辅相成 工商界和企业家责任重大、义不容辞

中央港澳办主任夏宝龙昨在全民国家安全教育日开幕典礼上致辞。中国人民政治协商会议第十四届全国委员会常务委员、恒基兆业地产集团主席李家杰认为致辞内容站位高远、思想深刻，从战略和全局高度阐述了安全与发展相辅相成、不可偏废的深刻道理，对香港在新的发展阶段如何更好融入国家整体布局、巩固向上向好的局面，具有十分重要的指导意义。

李家杰表示，当前世界百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻，地缘政治博弈持续升温，各类传统与非传统风险相互交织。对香港而言，风险挑战不仅来自外围环境变化，也体现在金融运行、网络系统、公共治理、供应链稳定等多个层面。越是在这样的形势下，越要清醒认识到，稳定不是自然而然得来的，安全屏障也不是一经建立便可高枕无忧。他认为全社会都必须进一步强化国家安全意识，把维护安全、保持稳定、促进发展作为共同责任，携手守护今日香港难能可贵的良好局面。

倡优化顶层设计 聚焦北都、创科及绿色发展

他又指，「十五五」时期的重大发展机遇，香港要打开发展新局面，关键是把当前来之不易的稳定环境，切实转化为改革提速、产业提质、民生提效的现实成果，更好体现行政主导效能，更主动回应国家所需、香港所长。

李家杰说，首先，应以更具前瞻性的顶层设计，推动经济结构优化和城市功能提升。特区政府着手制订首个五年规划，方向正确、意义深远。建议围绕北部都会区这个牵引全局的重要平台，把土地开发、产业定位、交通网络、创科布局、教育资源和人才集聚统筹起来，形成更明确的发展节奏和更有效的落实机制，让市场看到方向、社会形成预期、各界增强信心。

其次，应把创新科技放在更突出的位置，切实打造香港未来竞争力的新支柱。香港具备良好的科研基础、优质的大学资源和国际化的学术环境，下一步重点应放在提升成果转化能力和产业承接能力上。要进一步加强与粤港澳大湾区城市的协同联动，在人工智能、生物医药、先进材料、微电子等重点方向加大支持力度，推动创科资源、金融服务、专业配套和人才培养彼此贯通，让更多科研成果走出实验室、进入市场、形成产业。

工商界应自觉把企业布局与国家发展方向结合

再者，应顺应全球绿色转型大势，及早布局能源变革和绿色发展新赛道。面对国际能源格局调整和供应链重塑，香港不仅要把绿色发展作为责任所在，更要视之为增强发展韧性、开拓新增长点的重要方向。他认为，可依托香港国际金融和专业服务优势，进一步做强绿色金融、转型金融、碳相关服务，支持清洁能源、绿色建筑、绿色航运和低碳物流等领域发展，并积极参与大湾区绿色协作和标准对接，提升香港在区域可持续发展格局中的功能和地位。

在推动上述工作的过程中，李家杰指工商界和企业家责任重大、义不容辞。工商界应继续发挥熟悉市场、联通国际、资源集聚的优势，自觉把企业布局与香港长远利益、与国家发展方向结合起来，在支持创科产业、参与北部都会区建设、助力青年向上流动、推动产业升级转型等方面作出更积极贡献，为香港增强发展动能，为社会增进和谐福祉。

李家杰深信，只要香港社会各界坚守大局观念，准确把握「一国两制」实践要求，以更强信心推动发展、以更实举措改善民生、以更高标准筑牢安全防线，香港一定能在新的历史起点上巩固优势、塑造新局，在服务国家现代化建设进程中作出新的更大贡献。