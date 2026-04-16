医委会裁定前立法会议员郭家麒永久除牌 首宗涉干犯国安法纪律研讯

医委会今日（16日）向曾因触犯《国安法》被判入狱50个月的前立法会议员、泌尿外科专科医生郭家麒进行纪律研讯，并于同日裁定将郭家麒从医生注册中无限期除名，也是医委会首宗因医生涉及国安案件而举行的研讯。

郭家麒并无出席研讯 也无委派法律代表

郭家麒并无出席研讯，也无委派法律代表。控罪指，郭身为注册执业医师，2024年被高等法院被判干犯串谋颠覆国家罪，违反2020年颁布的《香港国安法》第22条第3款，及香港法例第200章《刑事罪行条例》第159A条和159C条。

医委会裁定永久除去郭家麒「医生牌」。

他在回复文书中表示，其定罪与医疗行为无关，并非有不诚实或暴力行为，加上其参与程度有限，认为不应视作严重罪行。不过，医委会法律顾问提醒研讯小组，应考虑郭的罪行对医学界声誉及公众利益的不利影响，也要考虑郭是否适合行医。

医委会主席邓惠琼最后裁定将郭家麒的名字从医生名册中无限期删除。翻查资料，郭家麒曾任新界西立法会直选议员，曾于2020年参与民主派初选，因「47人案」被控串谋颠覆国家政权、判囚50个月，至去年4月底出狱。