律师会访京︱汤文龙：工作获港澳办肯定 已向司法部建议大湾区律师制「法律化」

香港律师会代表团今日（16日）结束为期四天的年度北京公务访问，并于下午举行记者会总结行程。律师会会长汤文龙表示，适逢国家「十五五」规划开局之年，此行聚焦国家未来五年发展蓝图，探讨香港法律专业在新阶段下的角色与担当。代表团期间拜访了八个中央部委及机构，并首度参访国家航天局及中国经济体制改革研究会，积极开拓新兴产业的法律服务机遇。

获中央港澳办肯定 倡大湾区律师制「成文化」

汤文龙指出，代表团首日获中央港澳办副主任农融接见，汇报了香港国安法实施后的法律情况及律师会推动社会责任的工作。他特别提到，去年11月大埔宏福苑发生严重五级火灾后，律师会迅速启动紧急免费法律咨询，至今已处理近600宗个案，充分展现专业担当，获农融高度肯定。拜访全国人大常委会香港基本法委员会主任沈春耀时，双方探讨《基本法》第九条，强调香港作为中英双语普通法司法管辖区在国家法治建设的独特优势。

提两大重点建议包括推动大湾区律师制度「法律化」

在拜访司法部副部长武增时，汤文龙提出两大重点建议：一、推动大湾区律师制度「成文化」与「法律化」，为截至2026年3月已超过630名的大湾区律师执业提供明确法律基础；二、分享香港「专业弥偿计划」经验，以完善跨境案件的专业保险及弥偿安排。

首访航天局拓机遇 迎119周年迁新址

涉外法治方面，代表团向外交部条法司司长齐大海介绍香港国际调解院的最新发展，特别精确指出调解院已于2025年10月20日正式运作，且现时已有40个国家签署加入，获充分肯定。律师会今年亦首度拜访国家航天局及中国经济体制改革研究会，探讨为内地航天科创企业跨境融资及合规提供优质法律服务，航天局考虑建立恒常交流机制。

汤文龙补充，律师会此行亦与小米、百度等企业及六所高校交流。他提到，律师会刚于4月8日迎来119周年并迁入中环中心新址，将大幅提升运作效率，为「十五五」期间深化专业发展提供稳固支援。

此外，汤文龙分享行程花絮指出，昨日（4月15日）适逢「全民国家安全教育日」，代表团清晨前往天安门广场观赏升旗仪式时，巧遇逾200名无惧寒冷的香港小学生，对年轻一代展现的家国情怀深感触动。

余国坚：中证监冀设互通机制 助新兴产业IPO

副会长余国坚指，代表团拜访中证监探讨两地证券律师监管架构，中证监明确表示希望与港律师会加强沟通并考虑设互通机制。此外，律师会向国家航天局及体育总局分享香港资本市场优势，探讨利用香港丰富的跨境融资及合规经验，助力内地商业航天及体育企业产业化及赴港IPO。

赵彤：首倡办「一带一路运动会」 助内企走出去

理事赵彤总结与体育总局交流时指，律师会首度提出举办「一带一路运动会」倡议，双方初步交换建设性意见；期望未来搭建具区域影响力的体育法律服务中心。同时，律师会首办「科技及航天企业沙龙」，向龙头企业强调香港作为「超级联系人」，是内地企业进军全球、获取全方位合规保护的理想跳板。

黄巧欣：「普通法中心」66人次义教 培育涉外人才

副会长黄巧欣表示，律师会「普通法中心」自2025年成立以来，与北大、清华等顶尖内地院校合办学分课程。过去一年共66人次香港律师义务授课，获高度评价。未来将发挥香港独特优势，把普通法培训推展至「一带一路」沿线等非普通法司法管辖区，为国家储备涉外法治人才。

黎雅明：倡内企善用香港法律 强化国际合约风险管理

副会长黎雅明总结时强调香港普通法制度在「一国两制」下的不可替代价值。律师会积极鼓励内地企业在签订国际合约及处理争议时优先选用香港法律，以大幅提升落实全球战略时的风险管理能力。代表团亦向内地部门更新香港IPO市场发展，展现香港法律界支援国家高质量发展的专业承诺。

记者、摄影：杨浚源