有议员关注市建局亏损27亿应审慎推加强版招标妥 宁汉豪：制度改善不应等待

立法会财务委员会今（16日）举行有关规划地政的特别会议。有议员关注市建局近期录得27亿元亏损，询问应否先等待大埔宏福苑火灾独立委员会报告公布后，厘清市建局角色定位后，才审慎处理「加强版招标妥」及「楼宇更新大行动2.0」政策。发展局局长宁汉豪回应指，若制度需要改善，便不应等待独立委员会报告公布才行动。

简慧敏质疑注资时机 宁汉豪指若报告已公布可即时调整

选委会简慧敏指出，市建局近期录得27亿元亏损，社会正关注独立委员会就大埔事件的调查报告，该报告将厘清市建局的角色定位。认为应否先等待独立委员会报告公布后，才审慎处理「加强版招标妥」及「楼宇更新大行动2.0」政策。简慧敏亦关注，现时「招标妥」尚有1.5亿元余款，应善用现有资源，而非另行注资。

宁汉豪强调，政府认为若制度需要改善，便不应等待独立委员会报告出炉才展开工作。她解释，「加强版招标妥」的建议自1月提出后，获社会大致支持，目前正敲定细节，预计今年下半年可以落实执行。届时若独立委员会报告已公布，亦可即时参考作调整。

对于资金问题，宁汉豪澄清「招标妥」现有的1.5亿元余款，是早年批出用作资助业主参与计划的专款；而拨款1亿元于新设的市建局子公司，用作市建局成立专责团队营运「加强版招标妥」之用。另外，预算案中亦已预留2亿元，注入原有的资助款项中，确保对业主的支援不会减少。

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议员关注标准补地价采纳率低 当局指暂不扩至所有范畴

地产及建造界黄浩明质疑，近年标准补地价采纳率不高的问题是否与价格「唔贴市」有关。宁汉豪表示，过往经验显示，即使订立标准，土地业权人仍倾向就个别个案进行协商，以反映土地的独有特性。因此，当局目前未有计划将标准补地价扩展至所有范畴。现时主要应用于两方面，包括北部都会区的农地发展，因地块模式较为统一；旧区的工业大厦重建，因其性质相近，较易订立标准。当局会在适当时机，再考虑扩大应用范围。

强拍支援中心仅接触部分业主 因部分小业主未主动求助

在支援强拍条例受影响业主方面，黄浩明质疑，政府委托的支援中心在28名受强拍影响的业主中，仅接触了17人，尚有11人未获协助。发展局常任秘书长(规划及地政)何珮玲回应指，当局给予市建局小业主支援中心的指示，是必须接触所有个案涉及的小业主。目前的数字反映，部分小业主并未主动向中心提出求助。

黄浩明指出，「楼宇更新大行动2.0」的申请个案集中于油尖旺、深水埗及九龙城，而观塘区则较少，并询问第二类物业的甄选标准。屋宇署署长何镇雄解释，楼宇更新行动分为两类。第一类由业主立案法团自行统筹参与，取决于业主意向，政府无法直接干预。第二类则针对无能力自行统筹的业主，特别是「三无大厦」。屋宇署会根据风险评估，主动拣选该类楼宇，并协助其参与计划，大部分获选的楼宇本身已是「三无大厦」。

工业大厦作居住用途 《建筑物条例》修订后赋权执法人员即时检控

选委会林筱鲁关注工业大厦被违规用作居住用途，宁汉豪指出，工业大厦违规作住用用途存在危险，当局必定会进行执法管理。现行做法下，屋宇署会先向违规单位的业主发出通告，若业主遵从指示停止违规用途，署方则不会有进一步行动。为加强执法能力，当局将于今年稍后时间修订《建筑物条例》。修例后，执法人员一旦发现工厦单位有违规住用的情况，该情况本身即构成证据，可立即展开检控，无需再给予业主纠正机会。

何镇雄补充，署方主要透过风险为本及情报主导的方式，选定目标楼宇进行巡查。情报来源包括市民举报、其他部门转介，以及分析统计处数据，以识别出可能有较多套房或分间单位的楼宇，从而进行大规模执法行动。

公私营合作节省开支难估算 成效视乎业主参与意愿

林筱鲁亦关注，包括「原址换地」、偏远地区开发及公私营合作等新土地发展政策，能为政府节省多少开支。宁汉豪回应指，若公私营合作模式在北部都会区等项目中推行顺利，将有助减少政府直接收地的需要，并避免直接投入资金于前期基础建设工程。不过，她坦言目前难以提供具体的节省金额估算，因为最终成效取决于有多少私人业主愿意参与发展其土地。

对于执法行动中受影响的住户，宁汉豪表示，屋宇署会与房屋局保持沟通，若有住户经评估后有紧急安置需要，会提供协助。但当局强调，因执法行动而迁出的住户，并不会因此在轮候公营房屋时获得优先安排。

记者：李健威