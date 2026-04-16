罗淑佩：深受夏宝龙讲话启发 有安全稳定环境市民才能感受香港活力

昨日（15日）是第11个「全民国家安全教育日」，主题是「主动对接『十五五』规划 坚持统筹发展和安全」。中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙以视频方式在开幕典礼发表主旨讲话，深刻阐释国家主席习近平有关统筹发展和安全的一系列重要讲话精神，全面阐明香港维护国家安全与推动经济社会发展的必然逻辑，为香港未来发展提供了清晰的路向和明确的指引。文化体育及旅游局局长罗淑佩表示，对夏宝龙的讲话，深受启发。

罗淑佩在社交平台撰文，衷心感谢夏宝龙对香港的关心、指导与支持。夏宝龙言重心长地提醒需要铭记香港得来不易的良好稳定局面，需要认识安全不是一劳永逸，要不断增强维护国家安全的意识，持续筑牢维护国家安全的屏障，共同把香港良好局面维护好、巩固好、发展好。

推一系统爱国主义教育活动

罗淑佩强调，有安全稳定的环境，市民与旅客便能在多元的文化、体育及旅游活动中感受香港活力与深厚的中华文化魅力，进一步树立自觉维护国家安全的意识。今年，文化体育及旅游局将推出一系列深化爱国主义教育的活动，包括「中华文化节2026」、「中国通史系列」展览，以及抗战历史纪录片放映等，让公众深入了解抗战历史与中华文化的独特内涵，进一步增强文化自信，薪火相传爱国教育，提升市民对国家安全的意识。

在行政长官领导下，特区政府正全力全速制定香港首份五年规划。规划将贯彻总体国家安全观，统筹发展与安全，实现以高水平安全护航高质量发展。香港将深度参与大湾区建设，主动对接国家「十五五」规划，确保香港充分融入和服务国家发展大局，开创「十五五」时期「一国两制」事业新局面，为国家建设文化强国、体育强国、旅游强国作出新的更大贡献。