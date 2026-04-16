澳门︱国务院免去经济财政司司长职务 戴建业：个人原因请辞

新华社报道，按照《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》有关规定，根据澳门特别行政区行政长官岑浩辉的建议，国务院今日（16日）决定，免去戴建业的经济财政司司长职务。

澳门新闻局刊发戴建业「请辞声明」，指因个人原因向行政长官岑浩辉请辞，衷心感谢中央政府和行政长官的信任与支持。

翻查资料，戴建业1995年10月开始任职于经济局，曾任高级技术员、研究厅厅长，2000年2月至2016年3月担任经济局副局长。他担任经济财政司前，是经济局（现经济及科技发展局）局长。

按照《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》有关规定，根据澳门特别行政区行政长官岑浩辉的建议，国务院决定免去戴建业的经济财政司司长职务。资料图片

戴建业请辞声明如下：

本人戴建业，因个人原因，早前正式向行政长官岑浩辉请求辞去澳门特别行政区政府经济财政司司长职务。今天，国务院公布中央人民政府根据行政长官的建议，免去了本人的职务。

本人衷心感谢中央人民政府及行政长官岑浩辉在本人担任澳门特别行政区政府经济财政司司长期间所给予的信任与支持，同时也感谢经济财政范畴全体公务人员所作出的努力与配合。本人将一如既往关心、配合、支持行政长官和特区政府依法施政以及澳门特区各项发展建设事业。