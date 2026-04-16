Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳门︱国务院免去经济财政司司长职务 戴建业：个人原因请辞

政情
更新时间：10:15 2026-04-16 HKT
发布时间：10:15 2026-04-16 HKT

新华社报道，按照《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》有关规定，根据澳门特别行政区行政长官岑浩辉的建议，国务院今日（16日）决定，免去戴建业的经济财政司司长职务。

澳门新闻局刊发戴建业「请辞声明」，指因个人原因向行政长官岑浩辉请辞，衷心感谢中央政府和行政长官的信任与支持。

翻查资料，戴建业1995年10月开始任职于经济局，曾任高级技术员、研究厅厅长，2000年2月至2016年3月担任经济局副局长。他担任经济财政司前，是经济局（现经济及科技发展局）局长。

按照《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》有关规定，根据澳门特别行政区行政长官岑浩辉的建议，国务院决定免去戴建业的经济财政司司长职务。资料图片
按照《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》有关规定，根据澳门特别行政区行政长官岑浩辉的建议，国务院决定免去戴建业的经济财政司司长职务。资料图片

戴建业请辞声明如下：

本人戴建业，因个人原因，早前正式向行政长官岑浩辉请求辞去澳门特别行政区政府经济财政司司长职务。今天，国务院公布中央人民政府根据行政长官的建议，免去了本人的职务。

本人衷心感谢中央人民政府及行政长官岑浩辉在本人担任澳门特别行政区政府经济财政司司长期间所给予的信任与支持，同时也感谢经济财政范畴全体公务人员所作出的努力与配合。本人将一如既往关心、配合、支持行政长官和特区政府依法施政以及澳门特区各项发展建设事业。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
社会
14小时前
香港拳王私家车春宫片流出 女主角「癫癫」为本土AV女优 曾上ViuTV节目称遭落药家暴
香港拳王私家车春宫片流出 女主角「癫癫」为本土AV女优 曾上ViuTV节目称遭落药家暴
影视圈
17小时前
美财长：准备以「金融打击」对伊朗施压 向中国及香港等金融机构发警告。路透社
伊朗局势｜美财长：准备以「金融打击」对伊朗施压 向中国及香港等金融机构发警告
即时国际
3小时前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
4小时前
星岛申诉王 | 退休妇帐户离奇被骇 乱买末日期权 900万积蓄濒清袋 哀嚎：天塌下来
05:57
星岛申诉王 | 2小时内被骇客神奇转走证券户口900万 硕士女高层：一辈子努力也白费
申诉热话
4小时前
律师拆解「咸水灾」责任及索偿关键 肇事方不合作毋须浪费唇舌 「业主租客可一齐告」
律师拆解「咸水灾」责任及索偿关键 肇事方不合作毋须浪费唇舌 「业主租客可一齐告」
家居装修
5小时前
河南13岁童遭「割喉」气管勒断，老人私拉绳索晒粟米封路酿祸。
河南老人拦路拉绳晒粟米 13岁童遭「割喉」一截气管未寻回
即时中国
2026-04-15 10:35 HKT
日本京都11岁男童偏僻山林离奇毙命 警方申请逮捕承认弃尸父亲
日本京都11岁男童偏僻山林离奇毙命 警方申请逮捕承认弃尸父亲
即时国际
13小时前
内地掀「蒸馏同事」热潮 离职后仍有AI分身工作 业界料某些工种势消失
内地掀「蒸馏同事」热潮 离职后仍有AI分身工作 业界料某些工种势消失
商业创科
5小时前
东张西望｜30岁男大厦大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻邻居黐䢂门神憎鬼厌 前法团主席父助纣为虐
东张西望｜30岁男大厦大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻邻居黐䢂门神憎鬼厌 前法团主席父助纣为虐
影视圈
14小时前