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电动车︱政府停车场充电桩平均使用率仅12% 环境局：正与营办商探讨摆放高速充电桩

政情
更新时间：20:16 2026-04-15 HKT
发布时间：20:16 2026-04-15 HKT

立法会财务委员会今（15日）举行有关环境及生态的特别会议，有议员关注政府停车场充电设施使用率问题；另有议员关注「EV屋苑充电易资助计划」有28个屋苑退出、涉近亿元预留资金的处理，以及三宝树湿地保育公园的设计进度与开支估算等议题。

逾半政府停车场充电桩使用率仅单位数

中华电力公司高级顾问、选委界陈绍雄表示，74个政府停车场中，1,600支充电桩平均使用率为12%，对比去年数据，当中有39个政府停车场，即逾一半停车场充电桩的平均使用率是单位数字，认为如此低使用率属浪费资源，关注政府有否对应政策。

环境及生态局首席助理秘书长（空气质素政策）梁伟文回应称，政府停车场充电桩主要分给两个营运商营运，政府一直有与他们商讨如何优化充电设施，提升使用率。早前亦改为按量收费，希望将服务市场化，变相令营运商有好大诱因提高使用率。政府已提出未来希望以高速充电桩为骨干的方式，扩充公共充电网络，当局会在停车场等不同地方，与营办商探讨有无机会在当中摆放高速充电桩，令使用率提升。

选委界林筱鲁追问，政府停车场主要作用是停车，停车与充电桩增加多少或增加高速充电桩，是否存在矛盾，「其实要停架车喺度，佢未必系充完就走，可能停足8个钟10个钟㗎㖞」。梁伟文表示，相较其他所了解的充电服务营办商资料，政府停车场充电桩12%的使用率不是一个好低的水平。

28屋苑退出充电资助计划 9400万资助额不重新分配

新界东南方国珊关注，「EV屋苑充电易资助计划」下有28个屋苑停车场，涉及5,000个车位，在申请获批后退出。她指出，相关预留资助额约为9,400万元，询问会否重新分配予落选申请者或有其他用途，以及当局有否了解过相关退出原因。

梁伟文回应指，有部分屋苑业主计划在较后阶段才自行安装充电桩，因此决定退出计划。他续称，截至2025年年底，已兴建约7.7万个充电桩，按进度预期在2027年中可完成14万个充电桩及用完余下资助额，因此没有计划重新开放申请启动资助。

三宝树湿地公园设计进行中 开支待估算

对于三宝树湿地保育公园第一期建设，新界北谭镇国表示，政府之前已向立法会申请8,490万元予工程顾问做详细设计工作，关注相关是否完成，以及跟进第一期工程预计开支多少。

渔护署署长黎坚明表示，三宝树湿地保育公园去年9月开始做详细设计及工作顾问研究，现时仍然进行当中，亦进行咨询工作。至于开支预计，他指要等详细研究完成后才有较合理估算。

记者：曹露尹

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