国安教育日｜陈曼琪：切实履行维护国家安全责任 护航香港实现良政善治

今日（15日）是「全民国家安全教育日」，港区人大代表、选委界议员陈曼琪引述国家主席习近平指，维护国家主权、安全、发展利益是「一国两制」方针的最高原则。香港国安法的制订实施与选举制度的完善，体现中央对香港的鼎力支持，亦为香港从由乱到治走向由治及兴提供坚实保障。

国家安全始终是香港繁荣稳定前提和基础

陈曼琪表示，香港回归以来，国家安全始终是香港繁荣稳定的前提和基础。经历2014年非法「占中」和2019年「修例风波」，她深刻体会到「一国两制」下维护政权安全的重要性，深刻体会到中央制定香港国安法，完善香港选举制度，确保「爱国者治港」原则全面落实这些重大决策的英明果断。

陈曼琪指，作为2014年非法「占中」期间执行禁制令的律师、2020年向全国人大递交订立香港国安法建议的全国人大代表，以及2024年参与审议及通过香港基本法第23条本地立法的立法会议员，有幸见证并参与这一历史进程，感受到中央维护国家主权、安全、发展利益，坚守「一国两制」，依宪依法的坚定决心，以及对香港同胞的真切关怀。

陈曼琪（右三）引述国家主席习近平指，维护国家主权、安全、发展利益是「一国两制」方针的最高原则。

今日（15日）是「全民国家安全教育日」。

陈曼琪建议整合现有架构，成立「国家安全与发展统筹委员会」，由行政长官统筹政策局落实国家安全与发展规划的衔接。

陈曼琪倡设「国家安全与发展统筹委员会」

陈曼琪提到，今年2月香港首宗「勾结外国或境外势力危害国家安全罪」案件宣判，法庭判处黎智英监禁20年，向世界宣示危害国家安全必受法律惩处的严正立场。如今，香港走向由治及兴，良政善治深得人心。这正是国家安全得到有力维护的成果。

她续指，坚持和完善行政主导是「一国两制」下维护政权安全的重要一环，对确保特区管治权牢牢掌握在爱国者手中，并发挥高效治理效能意义重大。《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书强调「坚持统筹发展和安全」、「坚持在开放中维护安全」。安全不是被动防守，而是在融入国家发展大局中主动筑牢底线。香港主动对接「十五五」规划，需行政长官统筹全局。她建议整合现有架构，成立「国家安全与发展统筹委员会」，由行政长官统筹政策局落实国家安全与发展规划的衔接。

陈曼琪促立法会推「立法前评估+实效追踪」机制

陈曼琪表示，香港特区行政、立法、司法机关要「同唱一台戏」，建议立法会推行「立法前评估+实效追踪」机制，在政府提交法案前主动沟通，法案通过后跟进执行情况，并将此做法制度化。司法机关应深化国安法例培训，确保裁判在符合普通法原则的同时，不偏离维护国家安全的初心。

她亦指，香港由冶及兴的稳定局面来之不易，整个社会需要居安思危，以底线思维护国家主权、安全和发展利益，坚持对接「十五五」规划，做好香港首个五年计划，更好融入和服务国家发展大局，助力国家统筹发展和安全、国内和国际两个大局，在开放中维护安全。