李家超：宏福苑聆讯提交报告后将追究责任 对违法分子采取行动 进行系统性改革

行政长官李家超今早（15日）出席国安教育日开幕典礼暨主题讲座，他致辞时表示，纵使《香港国安法》等有效堵塞香港的国家安全漏洞，但社会上仍经常出现软对抗，仍有不少敌对势力试图抹黑攻击香港，达至以港遏华目的，举例大埔宏福苑火灾，反中乱港分子尝试发放假消息、挑起社会矛盾、煽动仇恨等，政府迅速行动果断处罚，情况才得恢复正常，故社会必须时刻警惕。他更重申，宏福苑火灾调查委员会提交报告后，政府会追究责任，进行系统性改革。

李家超：宏福苑火灾有反中乱港分子试图软对抗、煽动仇恨

李家超亦称，香港未来责任大、任务重，要主动对接「十五五」规划，为香港制定首个五年规划，并会在今年内完成工作，为社会经济民生发展提供明确指引，团结社会各界，共同推动香港更好融入和服务国家发展大局。

他表示，未来要以高水平安全护航高质量发展，将坚决落实6项重任，包括坚持中央的根本责任和特区宪制责任双统一，必须在宪法和《基本法》的轨道上，推进维护国家安全制度机制建设，把维护国家安全贯穿「一国两制」实践的全过程，必须不断增强国家安全意识，准确实施《香港国安法》和维护国家安全条例，继续完善香港维护国家安全的制度和执行机制，全面提升维护国家安全的能力和水平。

须坚持把政治安全摆在首位

第二要坚持把特区管治权牢牢掌握在爱国者手中。他指要坚持把政治安全摆在首位，维护政治安全不仅要维护特区政权的安全，还要维护《宪法》确立的国家根本制度和国家的政府安全，要全面落实「爱国者治港」原则，不容许反中乱港势力渗入管治架构，坚持和完善行政主导，实现有为政府和有效市场更好结合，确保特区管治权牢牢掌握在爱国者手中，发展壮大爱国、爱港力量，推动行政与立法良性互动，既互相配合又互相制衡，不断提升特区政府的治理效能。

第三是坚持法治、保障人权。他指会坚持法治原则，保持香港普通法制度，继续完善维护国家安全的法律制度和执行机制，有利于香港更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。

第四是坚持统筹发展与安全，指要以高水平安全护航高质量发展，再以高质量发展保障高水平安全。他强调香港维护国家安全的实践，为市场注入了强大的稳定性、确定性、可预期性，要把香港繁荣发展建立在安全的基础上，积极融入和服务国家发展大局，全力拼经济、促发展、搞建设、惠民生。

第五是坚持在开放中维护安全，要在高水平安全保障下推进高水平开放，香港是唯一城市同时拥有中国机遇和国际机遇的双重叠加优势，是连接世界第二大经济体和全球经济体关键枢纽。

第六是完善公共安全治理体系，提到大埔宏福苑火灾调查委员会仍在进行中，当委员会完成聆讯和提交报告，当局会追究责任，进行系统性改革，执法部门亦就大厦维修有关的违法分子采取行动。

记者：郭咏欣

摄影：苏正谦