国安教育日︱夏宝龙：一时安全不等于「永远安全」 大埔火灾后别有用心人士将灾情政治化

今日（15日）是「全民国家安全教育日」，香港特区国安委早上在会展举办国安教育日开幕典礼暨主题讲座。中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙以视频方式出席开幕典礼，并发表主旨讲话强调，安全不是一劳永逸，呼吁社会各界对影响香港繁荣稳定的各种风险隐患时刻保持警惕，又重申香港从「由乱到治」走向「由治及兴」的历程，深刻显示「有安全才有发展、没有安全一切都无从谈起」，只有守住安全底线才能赢得发展，赢得未来。

夏宝龙：发展和安全是「一体之两翼、辩证统一」关系

夏宝龙就统筹发展和安全，以高水平安全护航香港「由治及兴」开创「十五五」规划时期「一国两制」事业新局面，提出四点看法，包括以高水平安全护航香港「由治及兴」，指香港回归以来的实践证明，安全是香港繁荣稳定的基石，须臾不可离。

去年12月国家主席习近平曾表示，特区政府要主动对接国家十五五规划，坚持完善行政主导，深度参与大湾区建设，更好融入和服务国家发展大局。夏宝龙指，习主席的说法，深刻揭示了发展和安全是「一体之两翼、辩证统一」的关系，为香港未来发展指明了前进的方向，为一国两制实践行稳致远提供了根本遵循。

他重提2019年修例风波期间，香港被破坏得面目全非，全港市民连基本的人身安全都得不到保障，之后在香港一系列维护国家安全的法律制度相继出台等，构建起了香港新安全格局的四梁八柱，香港在维护国家安全工作取得了历史性的成就，发生了历史性的变革，有了新安全格局的保障，反中乱港头目被依法严惩，而有了新安全格局的保障，「一国两制」的强大生命力和优越性得到充分彰显，香港市民的福祉和各国投资者的利益得到更好的维护。

他又称，安全是一个动态发展的过程，一时的安全不等于永远的安全，现在的安全不等于今后的安全，国务院新闻办公室今年2月发布《一国两制下香港维护国家安全的实践白皮书》，提醒大家要居安思危，指出大埔火灾发生后，一些别有用心的人把灾情政治化，妄图以灾乱港，大家必须要强化底线思维，时刻提高警惕。

他强调反中乱港分子仍在处心积虑地伺机反扑，绝不允许他们把已经恢复安宁的香港再来搞乱，大家亦要警惕外部势力插手干预的风险，他们试图攻击「一国两制」、不断唱衰香港，凡此种种都要坚决回击。大家亦要警惕地缘政治带来的风险，当今世界地缘冲突频发突发，对香港可能造成一定的影响，社会要做好充足的应对准备，坚定维护香港的利益，重申祖国永远是香港的坚强后盾。

夏指，以高水平安全护航香港「由治及与」需要抢抓百年变局上战略机遇，主动对接国家「十五五」规划，加快推动香港高质量发展。他指安全已经成为香港发展的优势，在「十五五」新征程上，香港要顺应时代潮流，主动识变、应变、求变，在变局中开新局，以香港所长服务国家所需，加快推动香港「由治及兴」。

他表示香港是大家共同的家园，建设美好香港是大家共同的责任，在「十五五」新征程上，只要全体香港市民心往一处想、劲往一处使，就能守护好香港安全稳定，就能巩固好香港繁荣发展的态势，共同续写狮子山下新传奇。他又称要相信特区政府一定会切实履行好，「当家人」和第一责任人的职责，更好统筹发展第一要务和安全头等大事，又希望工商界和企业家当好推动香港经济发展的主力军，积极做好香港5年规划的支持者实践者。

夏宝龙亦提出「两个相信」及「四个希望」：

- 相信特区政府一定会切实履行好当家人和第一责任人的职责，更好统筹发展第一要务和安全头等大事。集众人之智，编制实施好首个五年规划，把高效市场和有为政府更好地结合起来，切实解决改革发展中的矛盾和问题，以更有力的举措推动香港由治及兴。

- 相信立法、司法机关一定会自觉尊重和维护行政主导，与行政机关各司其职、各负其责、协作配合，为「十五五」时期香港高质量发展提供有力法治保障。

- 希望工商界和企业家当好推动香港经济发展的主力军，积极做好香港五年规划的支持者、实践者。在大力投资、创新科技、推动北部都会区建设等方面走在前面，勇担社会责任，主动把自身发展融入美好香港建设，融入国家发展大局，以实际行动诠释爱国爱港。

- 希望各大高校充分发挥香港教育品牌优势和国际化特色，主动对接国家战略，聚焦前沿科技研发，引进和培养国家和香港急需的各类人才，打造国际高端人才聚集高地，把科研人才优势转化为高质量发展的实效。

- 希望社会各界全力支持行政长官和特区政府依法施政，不断凝聚主动对接国家「十五五」规划、建设美好香港的共识，集中精力拼经济、谋发展、惠民生，推动香港在强国建设、民族复兴伟业中发挥更大作用，实现更好发展。

- 希望广大青年把握「十五五」时期国家和香港发展的重大机遇，在积极参与粤港澳大湾区、北部都会区建设等热潮中，逐梦打拼，以青春之我、奋斗之我，书写精彩人生，在建设强大祖国和美好香港的广阔天地中绽放青春光彩。

记者：郭咏欣

摄影：苏正谦