大棋盘︱区议员收个案数目差异大 委任间选如何「更接地气」？

本届区议会上任两年多，政府上周首次在网上公开区议员工作报告，一众议员去年均完成工作指标。不过在接收个案方面，数字出入颇大，其中双料议员方国珊接获的市民意见或查询次数多达4000多次，抛离同区以至全港其他议员。不少直选议员接收的个案数目也偏多，委任和间选的议员是否需要更努力「接case」，显得更加「接地气」？

衡量区议员的表现，当然不能单凭个案数目简单看待，不同议员工作重心有异，而区议会实际职能多，包括就地区事务提供意见、协助政府举行活动等。但越多市民求助个案，或多或少显示议员在社区的曝光度、与居民联系的紧密度，仍有一定参考价值。

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议员指参加直选对连系社区有帮助

重塑区议会后，直选议席减至三大界别中最少的88席，44个选区每区两席，即十八区平均每区有约4至5名直选议员。翻查工作报告，多个地区都是直选议员收个案数目较多。

以东区为例，抽取2025年曾参选立法会直选的人士作比较。直选区议员中，同属民建联的植洁铃和李清霞，分别收2543宗和1811宗但案，自由党阮建中收2362宗；相对之下，新民党委任区议员郭浩景收1033宗个案。当然亦有例外情况，如南区直选议员梁进，去年只收254宗个案；油尖旺直选区议员叶傲冬，去年亦只收406宗个案。

有现届直选区议员指，经过直选洗礼对连系社区有帮助，始终议席「生杀大权」在居民手上，平日一定要频繁落区，在社区累积知名度，个案要跟得足。事实上政府于2015年区选取消委任制，原意之一也是透过鼓励参加直选，强化区议员与市民的直接联系，但后来反对派占据区议会后，政府决定恢复委任制和引入间选。

西贡区议员张美雄是间选议员，但接获个案数目也相当高。张美雄fb图片

间选议员分析：关键在建立专长定位、与居民拉近距离

西贡区间选议员张美雄在旧制区议会曾两度胜出直选，他去年收到意见/查询数目达2495次，在区内仅次「师傅」方国珊，多于不少直选议员。他向笔者分析，直选经验对累积地区脉络、知名度固然有帮助，但更关键是建立个人专长定位，让居民一想到公共交通等地区民生配套，「好容易第一个谂起揾我求助」。此外他善用社交平台，用趣味片段介绍地区议题，「唔使特别强调『我做咗啲乜』，生动咁讲佢哋有兴趣嘅事，最后留低联络方式，佢哋有意见自己会揾你，毋须惧怕批评。」

元朗委任区议员黄颕灏则指，个案数字未必是衡量表现的合适标准，不同议员知名度、专长有分别，举例自己曾处理一宗居民求助，涉及复杂的业权法律争议，前后花两年多时间才处理完成，但解决了居民困扰已久的问题，对方表达强烈感谢，自己亦很有成就感。他指不论直选、委任或间选议员，议办开放时间一致，居民随时可求助，同僚之间亦会互相补位。

黄碧娇在报告大篇幅提及宏福苑火灾相关工作，据闻引起部分地区同僚微言。资料图片

有地区人士提醒，工作报告列出的个案数目，未必直接反映议员工作量，尤其要注意「已转介」也视为完成个案的一种，「居民钟意揾你、同你做咗几多嘢，最后真系搞得掂件事，始终有分别。」

另一边厢，大埔区议员黄碧娇在宏福苑火灾陷入舆论争议，她在工作报告中大篇幅提到，自己当日「第一时间赶到现场协助疏散」，又协助安排临时住宿等，篇幅比不少同区议员长。地区耳语，有区议员看到后略有微言，尤其黄碧娇卷入争议后，灾民实际上已倾向找同区其他议员协助，认为她还是低调为妙。

聂风