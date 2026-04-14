网吧提供床位涉违《旅馆业条例》 麦美娟：已搜证将适时检控

立法会财务委员会今日（14日）举行特别会议，讨论《财政预算案》中民政、青年及妇女事务开支。有议员关注有网吧疑变相经营非法宾馆，并质疑当局巡查不足。民政及青年事务局局长麦美娟回应指，已留意到相关新兴模式，并正进行网上巡查及搜集证据，将于适当时候提出检控。

麦美娟表示，正积极推动各决策局落实《青年发展蓝图》内160多项措施，并额外推出超过130项新措施。今年，当局推出青年人才培养计划，以扩阔香港青年国际视野及建立大局观，并会持续举办境外交流及实习计划。为扩展青年空间，启德社区隔离设施已改造成「青年驿站」，南昌社区中心及通州街临时街市则设有「连青人网络」平台「连青・南昌」，而青年广场亦开辟设有影片工作室的全新互动空间。

视成效扩大「联厦联管」计划

为加强支援妇女，麦美娟指，妇女自强基金会于2026至2027年度的年度拨款将增至3,000万元，并增设妇女事业发展计划，旨在协助妇女重投职场、转型及开展个人事业。地区治理方面，麦美娟指第七届区议会过去一年持续发挥「咨询＋服务」的职能。为加强支援，「联厦联管」试验计划已于去年6月在四区推行，协助「三无大厦」及旧式楼宇聘用同一物业管理公司。当局将视乎成效，考虑将计划推广至其他地区，并已就《建筑物管理条例》的修订方向咨询立法会。

选委界姚柏良关注，早前有媒体报道部分网吧提供床位的经营模式可能已涉嫌触犯《旅馆业条例》，质疑相关部门巡查工作「很像较少」。麦美娟回应时指，当局已留意到议员所提及的「新兴的非法经营宾馆模式」，强调部门已进行大量网上巡查，留意其最新发展，目前正就部分个案整理证据，并会在适当时候提出检控。麦美娟强调，当局执法决心及力度不会减少。

冀推电子化工具减关爱队行政

民建联陈勇关注有否足够资源协助法团基层人士，如智能化行政工作。麦美娟指，各区议会成立大厦管理工作小组，让熟悉区情的区议员协助市民处理不同法团工作，并透过大厦管理工作小组令区议员了解法团工作。她续指，现时关爱队将资源很好地使用在居民上，希望推出电子化工具，减省关爱队在处理文书、文件行政工作的时间，特别关爱队作为义工，是利用自己空闲时间服务，「希望佢哋嘅时间每一分钟用喺服务社区，而唔系用喺答文件、行政工作上面。」

青年驿站首年难收支平衡 麦美娟：重服务非牟利

民建联林琳关注青年宿舍入住率达八成，其余两成未使用的原因。麦美娟指，部分青年宿舍会留下份额供紧急使用，如刚过去的宏福苑大火，部分青年宿舍提供宿位协助安置灾民短暂住宿；或因有青年搬离，流转时造成。

至于青年驿站可否做到收支平衡，麦美娟坦言，首年「一定唔会做到」，因营运单位非常有心经营，投入很多资源去改装设施，并安排活动，认为要稍后才能达到收支平衡。她强调，营运者非只关注金钱利益，而是希望透过驿站服务市民。

记者：李健威