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谭镇国四方联合办事处开幕 冀成天水围「共享空间」

政情
更新时间：20:38 2026-04-14 HKT
发布时间：20:38 2026-04-14 HKT

立法会议员谭镇国、香港东莞社团总会、新界社团联会及普门基金会的联合办事处今日（14日）举行开幕仪式，期望办事处能成为属于街坊的「共享空间」，建立市民和政府的沟通桥梁，提供多元化的地区服务。

整合四方力量服务街坊

位于天水围+WOO嘉湖的联合办事处开幕仪式，由元朗民政事务专员马富威、立法会议员谭镇国、香港东莞社团总会执行主席王赐豪、普门基金会主席李月民及全国政协委员吕坚等担任主礼嘉宾。

谭镇国表示，作为新界北的立法会议员，他非常关注天水围的交通、医疗和社福配套，期望办事处能成为了解市民需求、处理民生问题的重要途径，以壮大地区力量，助力政府推动良政善治。李月民则指出，办事处整合了各方资源，构建了为市民服务的「爱国爱港同心圆」，期望能继续为民造福，急群众所急、解群众所困。

提供多元服务建「共享空间」

该联合办事处自2026年1月起已正式投入服务，除了接收意见及求助咨询，亦会不定期举办社交康乐活动、兴趣班及工作坊。办事处内设有洽谈区、阅读交换阁、玩具共享区及多功能活动室等，作为社区的连接点，发挥「排忧解难、和睦邻里、联结社群、互助共享」的功能，营造一个亲切互助的社区聚脚点。

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