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议政随想︱范骏华：《高质量推进香港国家安全教育》

政情
更新时间：07:00 2026-04-15 HKT
发布时间：07:00 2026-04-15 HKT

安全是发展的底气，高质量发展与高水平安全更相辅相成，唯有国家安全得到坚实保障，香港的法治秩序、社会发展及人民权利才能稳固维护。今日适逢是第十一个「全民国家安全教育日」，而今年亦是《香港国安法》公布实施六周年。国务院新闻办公室上月发布的《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书（下称「《白皮书》」），系统梳理香港维护国家安全的不平凡历程、展现国家安全护航下香港迎来的全新发展，这份维护国家安全总体方略的纲领性文件，为扎实推进国家安全教育工作提供重要遵循。

《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书系统梳理香港维护国家安全的不平凡历程、展现国家安全护航下香港迎来的全新发展。资料图片
《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书系统梳理香港维护国家安全的不平凡历程、展现国家安全护航下香港迎来的全新发展。资料图片

回首2014年4月15日，国家主席习近平于中央国家安全委员会第一次会议上，创造性提出总体国家安全观。而总体安全观不仅包括传统意义的国土、政治及军事安全，亦涵盖非传统意义的经济、文化、网络、生态、科技安全等共二十个环环相扣的领域。要推动总体国家安全观在香港落地生根，教材编制至关重要。我认为，香港教育界编制相关教材时，应以《白皮书》为准则，将核心内容转化为学与教资源以至权威性教学范本，划清教授爱国主义教育范围，结合各年级学生特点及兴趣，开发多元、有趣的教育互动资源，同时透过教师培训及交流活动，协助教师灵活运用教学资源，让国家安全观念深深植根于青年心中。

面向「十五五」规划新阶段，践行总体国家安全观，应持续以《白皮书》为指引，优化教学资源，丰富教育形式，推动香港在高水平安全保障下实现高质量发展，让「一国两制」实践行稳致远，共筑香港社会长治久安。

范骏华

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