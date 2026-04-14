Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

行会通过外汇基金拨1500亿至基本工程储备基金 分两年度每年注资750亿

政情
更新时间：18:13 2026-04-14 HKT
发布时间：18:13 2026-04-14 HKT

新一份《财政预算案》提出，从外汇基金转拨1,500亿元，用于支持北都及其他基建项目。政府今日（14日）公布，行政长官会同行政会议通过根据《外汇基金条例》第8条，从外汇基金转拨1,500亿元至政府基本工程储备基金；该转拨将透过在财政司司长法团下的指定帐户进行，并分别在2026至27和2027至28年度以每年750亿元进至基本工程储备基金帐户。政府将在立法会通过《2026年拨款条例草案》后落实相关安排。

用于支持北都及其他基建

政府发言人表示，《外汇基金条例》第8条赋权财政司司长可从外汇基金转拨款项并订明相关机制，首要条件是财政司司长须信纳相关转拨不会对外汇基金保持港元汇价稳定并维持本港货币及金融体系稳定和健全的主要目的造成不利影响。

新一份《财政预算案》提出，从外汇基金转拨1,500亿元，用于支持北都及其他基建项目。资料图片
新一份《财政预算案》提出，从外汇基金转拨1,500亿元，用于支持北都及其他基建项目。资料图片

特别安排 非经常措施

财政司司长在2026至27年度《财政预算案》提出，外汇基金去年的投资表现创下历史新高，全年投资收入达3,300亿元，截至去年底，外汇基金总资产超过41,000亿元，规模足以维持香港货币金融稳定。在不影响外汇基金保持香港货币金融体系稳定健全的前提下，建议从外汇基金把1,500亿元，分两年转拨至政府基本工程储备基金，以支持北部都会区及其他基建项目。

政府发言人强调，这次转拨属特别安排，并非经常措施，所有款项均会用于基建项目而非政府的经营开支，目的是加快提升发展容量，属长远投资。政府早前已就转拨建议咨询外汇基金咨询委员会，并获其支持。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
2026-04-13 18:28 HKT
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
6小时前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
施明遗愿曝光 拒绝争拗最紧要系两个仔好 赴美生活曾遭黑帮追杀 难忍大仔因一事名誉扫地
施明遗愿曝光 拒绝争拗最紧要系两个仔好 赴美生活曾遭黑帮追杀 难忍大仔因一事名誉扫地
影视圈
3小时前
恒大许家印当庭认罪。
01:38
恒大集资诈骗案一审开庭 许家印当庭认罪法院择期宣判
即时中国
6小时前
旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒
旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒
饮食
10小时前
港女深圳搭的士漏手机惨被「玩残」？中伏爆司机「隐藏玩法」 结局神反转｜Juicy叮
港女深圳搭的士漏手机惨被「玩残」？中伏爆司机「隐藏玩法」 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
7小时前
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
生活百科
23小时前
曾志伟搞60围慈善素宴星光熠熠  幼子曾国猷激罕现身  邱淑贞戴过百万名表美人迟暮？  
曾志伟搞60围慈善素宴星光熠熠  幼子曾国猷激罕现身  邱淑贞戴过百万名表美人迟暮？  
影视圈
5小时前