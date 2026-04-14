行会通过外汇基金拨1500亿至基本工程储备基金 分两年度每年注资750亿

新一份《财政预算案》提出，从外汇基金转拨1,500亿元，用于支持北都及其他基建项目。政府今日（14日）公布，行政长官会同行政会议通过根据《外汇基金条例》第8条，从外汇基金转拨1,500亿元至政府基本工程储备基金；该转拨将透过在财政司司长法团下的指定帐户进行，并分别在2026至27和2027至28年度以每年750亿元进至基本工程储备基金帐户。政府将在立法会通过《2026年拨款条例草案》后落实相关安排。

用于支持北都及其他基建

政府发言人表示，《外汇基金条例》第8条赋权财政司司长可从外汇基金转拨款项并订明相关机制，首要条件是财政司司长须信纳相关转拨不会对外汇基金保持港元汇价稳定并维持本港货币及金融体系稳定和健全的主要目的造成不利影响。

新一份《财政预算案》提出，从外汇基金转拨1,500亿元，用于支持北都及其他基建项目。资料图片

特别安排 非经常措施

财政司司长在2026至27年度《财政预算案》提出，外汇基金去年的投资表现创下历史新高，全年投资收入达3,300亿元，截至去年底，外汇基金总资产超过41,000亿元，规模足以维持香港货币金融稳定。在不影响外汇基金保持香港货币金融体系稳定健全的前提下，建议从外汇基金把1,500亿元，分两年转拨至政府基本工程储备基金，以支持北部都会区及其他基建项目。

政府发言人强调，这次转拨属特别安排，并非经常措施，所有款项均会用于基建项目而非政府的经营开支，目的是加快提升发展容量，属长远投资。政府早前已就转拨建议咨询外汇基金咨询委员会，并获其支持。