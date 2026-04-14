「锦绣江苏」文化产业推介会在港举行 卓永兴冀苏港合作传承中华文化

江苏省对外文化交流协会主办的「文明遇．鉴：锦绣江苏」文化交流及产业推介活动今日（14日）在港举行。政务司副司长卓永兴表示，江苏与香港在文化及经贸领域关系紧密，期望透过是次交流，深化两地合作，共同推动中华文化传承发展。

卓永兴表示，欢迎江苏的朋友远道而来。他引用古语「烟花三月下扬州」，并以「春暖四月访香港」形容是次交流。他指出，江苏是中国著名的文化大省，文化脉络深厚悠长，昆剧、苏剧等戏曲都精彩绝伦，历史上更是文人辈出，包括北宋名臣范仲淹、明代《西游记》作者吴承恩，及清代《红楼梦》作者曹雪芹等。

卓永兴：文化因交流而多彩

卓永兴强调，推介会以「文明遇见」为主题，象征「相遇」与「鉴赏」，文化正因交流而多彩、因互鉴而丰富。他指特区政府一直按「以文塑旅、以旅彰文」的理念发展香港的文化艺术项目和旅游资源，致力把握香港在「一国两制」之下的制度优势，加上中西文化荟萃的独特文化背景和广泛的国际脉络，积极发挥「引进来、走出去」的作用，巩固香港作为中外文化艺术交流中心的地位，积极对接国家「十五五」规划，持续推进文化艺术和创意产业的高质量发展。他相信透过是次交流，苏港两地能够找到更多合作契机，共同推动中华优秀传统文化传承发展。

唐英年吁把握机遇 深化两地合作

全国政协常委、香港江苏社团总会创会会长唐英年指出，江苏对外开放程度高，进出口总额连续20多年位居全国首位，超过400家世界五百强企业已在当地投资。香港作为江苏第七大贸易伙伴、第一大外资来源地及最大境外投资目的地，双方交流合作持续稳定发展。他续指，长三角一体化与粤港澳大湾区建设正深度联动，江苏和香港分别在两大发展战略中担当要角，迎来深化合作的广阔空间。

唐英年认为，江苏的文脉资源与香港在文旅、会展、文创及高端消费等领域可形成鲜明互补；同时，江苏雄厚的科技创新实力，亦能与香港的基础研究及融资优势结合，两地应强强联手，深度合作。

唐英年提到，国家主席习近平连续第四年参加江苏代表团审议，并强调发展「新质生产力」对推动高质量发展至关重要，显示中央对江苏的重视与期待。他呼吁香港各界把握机遇，主动对接国家发展战略，深化与江苏的合作，为香港的长期繁荣稳定及国家的发展大局作出贡献。他期望，香港江苏社团总会能继续担当「牵线人」的角色，推动两地实现更具深度与温度的联动，能从经贸联通迈向「人心相通」。

同场亦举办「精美的江南」主题展览展销，涵盖染、织、绣三大门类的非遗项目。

徐缨诚邀各界亲临江苏感受当地文化

中共江苏省委常委、省委宣传部部长、江苏省对外文化交流协会会长徐缨指出，自2026年起，香港在首次公开招股（IPO）、经济自由度等多个领域均取得全球领先地位，成为新的经济增长点，形容香港已开启「霸榜」模式，科技创新充满活力，城市风貌更为亮丽。

她指出，座落于金紫荆广场、由中央政府赠送的紫荆花雕塑，正是由江苏南京晨光集团铸造，成为苏港情谊的美好缩影；今年1月，G386次列车由西九龙站首发，高速直达无锡，实现了跨越千里的紧密连接；去年8月，江苏原创舞剧《红楼梦》在香港上演，四场演出全告满座，其东方美学与艺术表达深受观众欢迎，均见证苏港两地的频繁交流与深厚情谊。

徐缨表示，江苏近年积极推动文化产业发展，去年全省文化产业营收超过1.78万亿元人民币。为进一步加强与香港的联系，江苏于维港之畔举办「文明遇见．锦绣江苏」文化交流和产业推介活动。今次活动集产业推介与文化交流于一体，带来3D动漫制作工具链等前沿技术，以及云锦、吴罗等非物质文化遗产技艺。同场亦举办「精美的江南」主题展览展销，涵盖染、织、绣三大门类的非遗项目。

徐缨期望，项目能得到各界朋友的关注和认可，形成更多合作机会，并诚挚欢迎各界人士亲临江苏，感受当地文化。

记者、摄影：李健威