国安教育日｜罗淑佩访小学 与学生升旗、整润饼 赠国安熊猫公仔以示欣赏鼓励

今年4月15日是第11个「全民国家安全教育日」。文化体育及旅游局局长罗淑佩在社交平台表示，今早（14日）到上环英皇书院同学会小学第二校，与老师和同学们一同参与国家安全教育及中华文化体验活动，透过多元化活动培养学生对维护国家安全的意识及爱国情怀。

学生录制《东方之珠》合唱影片 罗淑佩不禁一齐哼唱

罗淑佩提到，自己与全体师生们观看升国旗仪式并一同唱国歌，又参与早会里「国旗下的讲话」环节，老师及两位分别就读3年级和5年级的《宪法》和《基本法》学生校园大使，介绍《基本法》颁布纪念日（4月4日）的重要意义。

随后，5位学生大使展示富有中国艺术元素的学生作品，包括花灯、创意书法、水墨画，以及青花瓷纸碟等，都是同学们学习中华文化的美好成果。学校还播放同学们录制的《东方之珠》合唱影片，罗淑佩表示，深深感受到同学们制作的用心和对国家的热爱，直言「我也不禁一同哼唱呢！」

罗淑佩赞学生包润饼各有特色

罗淑佩表示，访问另一亮点是与同学们一起动手制作「润饼」，透过这项手作体验，结合中文课学习内容，让学生了解清明节传统习俗，进一步感受中国文化内涵，从而加强文化认同和爱国情怀。她亦指，饼的材料由老师一早预备，赞赏同学们包的饼各有个人特色，味道也十分不错。临别前，罗淑佩向同学们送赠国安熊猫公仔，表达对他们的欣赏和鼓励。

罗淑佩表示，今年是国家「十五五」规划开局之年，教育日的主题为「主动对接『十五五』规划，坚持统筹发展和安全」。她十分欣喜看到校方透过多元化活动，将总体国家安全观融入日常教学与校园活动中，帮助学生加深对国家安全与发展统筹重要性的认识，并加强国民身份认同感，让国家安全理念深植于年轻一代心中。