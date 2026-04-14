议员质疑林郑前特首办$280万「豪装」 行政署：最简单、最基本

立法会今日（14日）继续进行特别财委会会议，会上，议员就前特首办开支提出质疑，批评政府未有跟从20年前的报告建议，导致公帑负担日增，并质疑其中一个办公室花费280万作「豪装」。行政署回应指，前特首离任后仍凭借其人脉「说好香港故事」，相关支援已非常基本，并无削减计划。

前特首均用人脉「说好香港故事」

实政圆桌庄豪锋指出，每增加一位卸任特首，政府便需增设办公室及人手，长远将构成财政负担。他引述数字指，特首办一年开支约1,800万元，当中仅前特首林郑月娥湾仔办公室已占近400万元。他批评政府一直按2005年发表的《香港特别行政区行政长官报酬及离职后安排独立委员会报告书》行事，但报告至今已逾20年，当中建议为所有前特首设立共用办公室及检讨安排，政府并无跟从。

行政署长伍江美妮回应表示，政府一直按委员会报告建议提供支援，强调每位前任行政长官离任后仍为港担任重要工作，「凭借住佢哋喺最高层嘅国际、内地人脉，特别系最高层政要、政商界联系等等，继续为香港去说好香港故事」，因此有需要提供支援，暂时无计划削减。她指目前每位前特首仅获3名人员支援，已非常基本，并会继续按善用资源原则配合工作。

每位前特首仅配3人支援

前特首林郑月娥去年将办公室搬至湾仔入境事务大楼。新民党李梓敬质疑，政府回复中提到其办公室总开支为375万元，而她共出席约650次礼节性活动，可否解读为每次活动成本约6,000元。此外，他关注开支中包含280万装修费用，认为入境事务大楼本身已是政府办公室，质疑为何仍要用280万进行「豪装」。

伍江美妮回应时强调，前行政长官属无偿工作，没有收取任何薪酬或津贴，且仅获一名秘书及一名文书主任支援，「以一位咁重要嘅人士黎讲，呢个支援系非常之少」。对于280万装修费，她解释，有关办公室前身为入境事务处处长办公室，已多年未有翻新。由于工作需要接见政要、接受媒体访问及会见宾客，因此按建筑署建议进行了「最基本、最简单」的装修，冷气系统完全没有改动，并沿用旧家私及器材。

楼宇维修贪污定罪率低 廉署：数字存时间滞后

另外，经民联黄永威建议引入AI及大数据打击围标，包括建立「港版天眼查」平台自动识别标书异常，以及推行AI会议纪录解决授权票争议。廉政专员胡英明回应时表示，利用AI调查及分析大数据异常等措施已进行中。当局已与不同相关部门商讨利用数据及科技协助反围标工作，承认相关议题涉及大量档案，单靠人手核查可能出现错误。至于授权票方面，当局现正与相关部门讨论在法律及制度改革层面上，可以采取哪些防贪及减低风险的措施。

工联会邓家彪引述政府回复指出，廉署于2021年至2025年间共接获987宗相关投诉，拘捕168人，正式起诉38人，5年间仅定罪9人。他质疑这反映案件过度隐蔽难以起诉，还是「市民谂多咗，（实际上）冇贪污冇受贿嘅情况出现」，并询问当中有没有执法或修例的需要。

胡英明回应表示，楼宇管理是重要的民生议题，廉署接受投诉的门槛非常低，因为贪污案件相当隐蔽，市民有怀疑便可举报，因此投诉数字可能较高，但当中部分可能属误会或误解。他指出，每100宗投诉中约有80宗会开档调查，而最终正式检控的比例约为10至20%。

他强调，检控及定罪数字与拘捕数字存在时间滞后，例如2023年拘捕64人，同一年完成调查及落案起诉30人；而2024年拘捕的44人及2025年拘捕的50人，仍处于调查及索取法律意见阶段，尚未进入法庭程序。

记者：郭文卓