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21名司局长座驾 最贵$70万一部 逾半为国产电动车「腾势」 两司长乘「宝马」出行

政情
更新时间：16:06 2026-04-14 HKT
发布时间：16:06 2026-04-14 HKT

根据政府最新数字，每十部新登记私家车，电动车占逾7成。在电动车普及化之下，政府高官的「座驾」也不例外。根据物流署提供的资料，3位司长、3位副司长及15位局长使用的专属公务车，车辆价格介乎港币约28.7万元至69.8万元。

21位司局长座驾 三分二用国产电动车

环保署署长徐浩光回复选委界立法会议员特别财委会质询时表示，21位司局长当中，财政司司长陈茂波、商经局局长丘应桦、文体旅局局长罗淑佩等11名司局长使用国产品牌「腾势（Denza）」的电动多用途车。

至于环境局局长、教育局局长及财库局局长则使用另一国产品牌「上汽大通（Maxus）」的电动多用途车。不过，政务司司长陈国基和律政司副司长张国钧，则分别使用德国品牌「宝马（BMW）」的电动私家车和私家车。

徐浩光：为政府部门和司局长购车会优先考虑电动车

徐浩光又强调，根据现行政府环保采购守则，除非运作需要上有充分理由，否则新购置的私家车应为电动车。他指物流署会继续按上述环保采购守则和政策局的运作需要，在现有车辆到期更换时为司局长采购电动车。

至于各政府部门购入新能源车的计划、目标和预算，徐浩光指物流署会按政府车辆环保采购守则，并根据各政策局和部门的运作需要和视乎市场上可供应的合适型号，优先考虑购置电动车或较环保的车辆。

根据文件数字，2025年各政府政策局／部门车辆编制总数拥有的车辆编制总数为7,326辆，当中电动车和混合动力车比率分别为4.5%和3.2%，即合共不足一成。

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