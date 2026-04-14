篮球博彩叫停︱林琳赞体现稳健谨慎施政态度 叶傲冬指无需硬性设重推时间表

政府表示，需研究美国近年盛行的预测市场（Prediction Market）平台，对篮球博彩的影响，要求马会暂停推行篮球博彩。博彩及奖券事务委员会委员、立法会议员林琳今日（14日）赞同该审慎决定，认为在未完成全面风险评估前率先暂缓推行篮球博彩，符合打击非法外围赌博的核心方向，亦是政府顾及公众利益、负责务实的做法。

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新兴预测市场易被不法分子利用

林琳指出，虽然篮球博彩的相关法例已获通过，但目前各类新兴预测市场发展迅速，当中存在不少监管漏洞，若管理不善，或会被不法分子利用以助长非法赌博。她认为，政府先行暂缓计划并进行全面评估，充分体现了稳健谨慎的施政态度，是负责且务实的做法。

林琳强调，香港一直严厉打击非法外围赌博，以保障社会安定和市民的财产安全，今次决定正与此目标一致。她认为，必须先做好风险评估、健全监管机制，确保各类风险可控，其后再推进合法的体育博彩，才能有效规范市场，杜绝非法赌博渠道。

林琳表示，将继续跟进相关评估工作，并配合政府完善监管安排，以推动合法体育博彩在适当时候能有序开展。她同时呼吁市民，任何在未获批准的预测市场参与体育下注均属非法赌博，切勿以身试法。

叶傲冬：无需硬性设定重推时间表

民建联叶傲冬回应《星岛》查询时指出，赌博本身具争议性，需要就不同状况审慎考虑。而政府解释则展现审慎考量，认同政府的决定。被问及在什么条件下才适宜重新推进篮球博彩，他表示不应要求政府交出硬性时间表，说明何时做好评估，何时重启推进，「硬性规定何时重启会造成压力，也未必是一个公道的做法。」他认为应该等政府做好全面评估再作决定。

对于今次事件会否引起市民认识「预测市场」这种新兴博彩模式，他并不担心，「真的有研究的人本身就会对这些新兴博彩模式有认识，对博彩没有兴趣的市民知道了也不会参与。」

邓家彪：政府决定合理 「为做而做」反而违背政策原意

工联会邓家彪亦表示，尊重政府暂缓推进的决定，指先前推行篮球博彩合法化，原意是为了有效管制非法篮球赌博，故政府应待得出明确结论才继续推行，不应「为做而做」特意交出时间表，否则违背政策原意。

他如此解释政府对「预测市场」的顾虑：「如果真的设立了官方的投注渠道，网上进行预测市场赌博的人便可参照赔率自己开盘，官方赔率反而成为一种参考指标，或会更刺激这种赌博模式。」他认为政府现时「睇定啲」是正常合理亦谨慎的做法，「不能说政府的顾虑一定准确，但因应新兴因素做足评估是合理的。」

坊间有声音质疑为何同为运动博彩，足球和赛马就可以不被叫停，邓回应指，两者在香港已运作多年，若贸然改变必然引来很大反弹。相反，篮球博彩属新项目，政府有空间暂缓推行。

对于马会已投入资源开发却被叫停，是否需要补偿，邓家彪认为不应用「补偿」的角度看待此事，马会在引导健康投注方面经验丰富，反而可向政府出谋献策应对新形势。

记者：周育莹