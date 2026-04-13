共渡时艰？︱公务员编制削至约18.8万职位 杨何蓓茵：最直接减省支出做法

新一轮特别财委会会议今日（13日）开锣，公务员事务局局长杨何蓓茵在会上表示，政府团队持续落实财政整合计划，继续严控政府经营开支增长，并取得一定成效，连同前数年公务员编制零增长政策下所删减的编制数目，预计在本届政府任期内将累计削减超过一万个职位。

部门仍可按实际需要增加人手

杨何蓓茵指，各政策局及其辖下部门已就整体服务需求、运作需要、职位空缺等情况作出检视，为2026至27年度削减公务员编制百分之二作出安排。至2026年4月1日，公务员整体编制减至约188,000个职位。她重申，减少编制是最直接减少实际支出的做法，因政策局和部门的公务员薪酬支出拨款是基于编制，而非实际员额计算。在减少编制的情况下，部门得到的拨款也会直接减少。

杨何蓓茵强调，缩减公务员编制的做法，是在维持公共服务效率的前提下，通过检讨所有职位的必要性，对工作进行整合、重订优次，从而优化人手安排。对于公共服务有需要的职位，政府会继续保留，而部门有实际需要仍然可以申请增加人手。

公务员加人工︱薪酬趋势调查5月有结果

公务员薪酬调整方面，杨何蓓茵指，2026年薪酬趋势调查正在进行，预计于5月会有结果。届时，行政长官与行政会议会在充分考虑所有相关因素，包括香港经济状况、生活费用的变动、政府的财政状况、薪酬趋势调查得出的薪酬趋势净指标、职方的薪酬调整要求和公务员士气，决定2026至27年度公务员薪酬调整安排。

政府正为公务员制定更严谨评核机制，工作表现未符要求者将未能取得增薪点。会上，劳联林振升关注是被警告公务员无法获增薪点，抑或按比例不获增薪，强调不希望政府因财政情况而令更多公务员不获增薪点。杨何蓓茵回应指，此举「完全不是财政考虑」，而是要严格执行《公务员事务规例》中，工作表现满意才可获增薪点的规定。