《The Standard》专访︱丘应桦：中东战局对本港影响有限 相信香港今年有望维持贸易增长势头

中东战局不稳，环球经济受到拖累。商务及经济发展局局长丘应桦接受《The Standard》（《英文虎报》）专访时指出，香港去年贸易表现强劲，进占世界第五位，而今年首两月出口按年增长分别为33.8%及24.7%，凸显香港的国际贸易中心地位。他又指，本港与中东贸易额仅占商品贸易总额的2%，中东战局对本港影响有限，尽管能源价格上涨或会削弱市场需求，他相信香港今年有望维持贸易增长的势头。

香港跃升全球第五大商品贸易经济体

香港贸易表现凌厉，丘应桦表示，今年1月及2月的出口增幅分别达33.8%及24.7%，增长强劲，凸显了香港作为国际贸易中心的地位，而去年贸易表现令人惊喜，据世界贸易组织资料，本港去年商品贸易总额达到1.59万亿美元，按年增17.5%，全球排名上升两位至第五，仅次于中国内地、美国、德国及荷兰。

丘应桦又指出，本港去年的贸易增长主要受内地货物强劲转口所带动，香港转口了内地逾半的出境货件，加上企业因中美关税风险提前贸易，亦推动本港贸易增长。

商务及经济发展局局长丘应桦接受《The Standard》（《英文虎报》）专访。

香港今年首两月出口按年增长分别为33.8%及24.7%。资料图片

借埃及打入非洲市场

港府现有9份自由贸易协定和24份投资促进及保护协定，其中东盟作为香港第二大贸易伙伴，去年对港贸易稳健增长。丘表示，与东盟及东北亚的贸易仍有进一步深化的空间，但本港亦积极扩大在哈萨克、乌兹别克、匈牙利等新兴市场，以及中亚、东欧和非洲其他经济体的贸易版图。他又透露，乌兹别克希望在香港设立领事馆，深化双边关系。

放眼未来，丘应桦提到，香港可利用埃及作为进入非洲市场的跳板，特别是电子产品市场，因非洲对电子产品的需求多年来一直非常强劲，而作为欧亚桥梁的土耳其亦有巨大的市场潜力。他又指，许多经济实体正寻求利用CEPA开拓庞大的内地市场，「外国公司一旦在香港设立据点，即可立即成为香港公司，并在CEPA架构下享受相应的优惠待遇以进入内地」。

他又指出，贸易数码化提升了商业效率，举例粤港海关「跨境一锁计划」有效减少了两地重复检查，而清关点已覆盖内地大部分一、二线城市。

丘应桦表示，香港正致力成为区域知识产权（IP）贸易中心。资料图片

在港注册IP更易进入内地市场

另外，丘应桦表示，香港正致力成为区域知识产权（IP）贸易中心，IP相关产业占生产总值及总就业人数约30%， 而商标、专利和创新都是IP资产，买卖、授权和加盟等商业活动对大部分经济领域有显著的直接及间接影响。

丘应桦补充，政府目前正致力扩大IP贸易与估值的规模，并加强实质专利审查，旨在推动IP业务并带来经济效益。他透露，政府已于3月底完成IP税务扣除的咨询，将于今年内提交修订条例草案。他亦指出，企业可利用香港完善的IP法规，在港注册的IP可在内地快速审查，令企业更容易进入内地市场，「受欢迎的Labubu就是一例」。

他又提到香港计划将专利审查员团队扩充至约100人，并由国家知识产权局提供培训。他补充指，香港的目标是在2030年取得开展实质专利审查的机构自主权。

他并谓，本港与中东的贸易仅占商品贸易总额的2%，中东局势对本港影响有限，香港的贸易今年有望维持增长势头。但他补充，能源价格上涨导致运费成本上升，成本转嫁买家下，或削弱需求，对贸易造成压力，而未来地缘政治的不确定性，加上全球贸易单边主义和保护主义趋势，仍将对本港整体贸易构成风险。

记者︰Helen Zhong

摄影：叶伟豪