国安教育日︱陈国基：回归30周年成教育良机 加强青年国家认同感

「爱国主义教育工作小组」自2024年4月成立至今刚好两年。政务司司长陈国基表示，除了完善法律框架，更重要的是在市民心中，特别是让年轻一代知道维护国家安全的重要性，最终冀做到「自觉地」维护国家安全。

陈国基指，工作小组目标正是全方位、深层次地推动爱国主义教育，使意识植根于年轻人及学生心中。他相信，当青年自小培养出爱国爱港的情怀，便会自觉地守护国家和香港安全，形容这才是对抗外部势力抹黑和图谋「搞衰香港」的「最大免疫力」。

他分享称，小组善用重要节日和纪念日作为切入点，提升社会对爱国主义的认识和爱国爱港氛围。他举例，过去两年举办「国庆75周年新生代千人合唱庆国庆」、「纪念抗战胜利80周年」、「东江水供港60周年」、「全运会及残特奥会」等贴近生活、触动人心活动，增强市民投入感。工作小组同样重视中、长期工作，力求做到细水长流，包括在学校优化课程、安排教师和学生到内地交流考察、透过「弘扬中华文化办公室」推广中国历史和中华文化等软性措施。

多元贴地推爱国主义教育

陈国基鼓励爱国社团、商会、同乡组织等发挥桥梁作用，增强大家对香港的归属感；同时促进内地与香港的人文交流，组织青年参访内地城市，让他们亲身感受国家发展成就，深化国民身份认同。

明年是香港回归祖国30周年，陈国基指特区政府必定会借此良机弘扬爱国精神，加强年轻人对国家的认同感和归属感。他表示将继续以贴地、多元方式，推动爱国主义教育深入人心，让每位市民特别是年轻人，都能为国家和香港感到自豪。