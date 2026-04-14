国安教育日︱陈国基：国安是一切发展的基础 「香港五年规划」将保障长远稳定纳入考量

今年「全民国家安全教育日」的主题是「主动对接『十五五』规划 坚持统筹发展和安全」。特区政府目标今年内完成首次制定「香港五年规划」，政务司司长陈国基接受《星岛》专访时强调，政府将秉持「安全是发展的前提，发展是安全的保障」原则，在规划中既把发展布局做好，也要从一开始就把维护国家安全和保障香港长远稳定纳入考量，为香港未来发展提供清晰路径。

将国家机遇化为市民看得见成果

陈国基表示，已特别指示各政策局，必须主动、高效地对接国家「十五五」规划战略要求，透过「香港所长」服务「国家所需」。他在3月下旬已与辖下9个政策局分别举行两场筹备会议，督导并统筹协调他们的筹备工作，务求以「快、实、准」原则全速编制「规划」。他强调，须将中央支持和国家发展带来的庞大机遇，转化为市民看得见、感受得到的成果。

他特别提到这次规划工作展现全新行政立法合作模式，指行政长官提出建立政府和立法会共同研究、收集意见的机制，而立法会很快响应，成立「香港主动对接国家『十五五』规划工作小组委员会」，形容是突破传统，体现了上下一心。在行政主导下，他表示会善用行政立法良性互动、互相配合的优势，将国家「十五五」规划战略部署，转化为具体可落实的「香港五年规划」行动蓝图。

国安法填补20多年不设防漏洞

回望2019年「黑暴」事件，陈国基认为是凸显香港在国家安全方面的漏洞，形容香港回归后一段长时间，在维护国安方面就如「没锁好门」、处于「不设防」状态，让反中乱港人士和外部势力有机可乘，不断挑战「一国两制」底线，甚至试图通过参选立法会议员、区议员等方式夺权。

他感谢中央当年在香港最危急时果断出手，从国家层面制定《香港国安法》，发挥「定海神针」作用，填补香港回归20多年来国安「不设防」的漏洞。不过陈国基明言，在今天全力拼经济、谋发展、惠民生的同时，必须记住国家安全风险仍然存在，千万不能「好了伤疤忘了痛」、忘记2019年惨痛经历和沉痛教训。

世界百年未有的大变局正在加速变化，地缘政治风起云涌，局部冲突、单边主义、保护主义抬头。陈国基说，全球不稳定因素增加，香港面对的国安风险也变幻莫测，相信挑战不会减少，斗争也不会停止。

因此，他强调须以「总体国家安全观」为指引，坚定维护国家主权、安全、发展利益，把维护国家安全贯穿在「一国两制」实践的整个过程；同时，须全面落实「爱国者治港」，确保管治权牢牢掌握在爱国者手中，坚持和完善行政主导。

以国安白皮书为指路明灯

国务院新闻办公室早前发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，陈国基认为《白皮书》让大家看清为何香港过去会「乱」，以及如何成功实现「治」，特区政府会以《白皮书》作指路明灯，坚持「有法必依、执法必严、违法必究」。

他总结道，深深明白维护国家安全是一切发展的基础，若国家安全成问题时，一切发展都是空谈；而持续的经济和社会发展，同时能为国家安全提供坚实基础与底气，故特区政府会坚定不移，统筹好安全和发展两大课题。

记者：陈俊豪

摄影：叶伟豪