世界互联网大会亚太峰会 李家超：突显香港国际创科枢纽地位 更彰显与国家发展战略深度对接

行政长官李家超在社交平台发文，指今早（13日）出席2026年世界互联网大会亚太峰会开幕式，这是香港连续第二年与世界互联网大会携手举办这项国际互联网旗舰盛事。今届峰会以「数智赋能 创新发展——携手构建网络空间命运共同体」为主题，吸引千多名来自超过五十个国家和地区的政商领袖及专家学者云集香港，就全球互联网前沿议题深入交流。他指，峰会盛况充分彰显香港在「一国两制」下背靠祖国、联通世界的独特角色，主办这次峰会既突显香港作为国际创新科技枢纽的地位，更彰显香港与国家发展战略深度对接。

既突显香港国际创科枢纽地位 更彰显与国家发展战略深度对接

李家超说，国家「十五五」规划继续支持香港发展为国际创科枢纽及大湾区创新科技发展，河套深港科技创新合作区香港园区于去年底正式启用，既是香港创科发展的桥头堡，更将为两地创新协作带来庞大机遇。他表示，河套香港园区将于毗邻的新田科技城形成上中下游协同发展的重要纽带，为创科产业提供全链条配套支持，并与大湾区城市完整的产业供应链相结合，成为香港未来发展新质生产力的重要基地。

李家超FB图片

致力推动人工智能普及化及「全民AI」

李家超又指，人工智能是特区政府加速推动创科发展的核心，香港近年在这领域取得不少国际认可。联合国贸易和发展会议去年发表的技术和创新报告指出，香港在人工智能就绪度方面位处全球经济体前列；香港亦在全球金融人工智能竞争力指数中名列世界第三。此外，位于北都的沙岭数据园区落成后，预计在2032年可提供的算力相当于目前香港算力的36倍。他指政府亦致力推动人工智能普及化及「全民AI」，让社会各阶层都有更多机会参与人工智能相关课程。

李家超感谢世界互联网大会对香港的坚实支持与信任，让本港能与大会一同为全球互联网社群举办这项盛事。他称，特区政府将继续与区内及世界各地的伙伴携手合作，共同建构开放、创新与包容的数智未来。