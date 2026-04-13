大棋盘︱内副难约束何君尧？批陈克勤「护短」惹同僚不满

立法会财委会上周通过18亿元柴油补贴拨款，措施由政府公布到获立法会通过不足24小时，体现行政立法高效配合。不过会议期间发生小插曲，选委界何君尧不满提问被主持会议的财委会副主席陈克勤制止，批评对方「护短」，陈克勤昨日罕有地发千字文反击，更豪不客气形容何君尧的表现令人联想到昔日的反对派，只是博流量。何君尧向来作风强悍、金句多多，但他本届开始出任内会副主席，成为议会三把手，今次举动引起部分议员不满，质疑他不顾体面。

何君尧原指「唔使佢答」 发言过后却指要官员回应

委员会发言规则与大会不同，议员和官员通常有3或4分钟「连问连答」时间，节奏较紧凑。油价飙升对不同行业已造成影响，上周临时加插的财委会，要求发言议员众多，因此陈克勤拿捏较严，问答要在3分钟内完成，并提醒议员精简提问。

当日何君尧发言到近2分半钟时，陈克勤已询问需否留时间给官员回应，何表明「我唔使佢答，我畀意见」，并继续发表议论，但发言尾声又改变主意，称「畀12秒」官员回答。陈克勤截停并提醒何君尧发言离题，引起后者不满。

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陈克勤罕有严词批评同僚

有资深议员表示，议员自行用尽连问连答时间并不少见，举例当日财委会上，实政圆桌庄豪锋同样用尽3分钟时间，与其师傅田北辰风格一样，但这是个人选择，「你接受到结果就得，可能官员唔会回应你意见」；一般而言，主席可酌情让官员超时回应，但当日何君尧关注点，很多议员已问过，加上陈克勤事前已提醒财会不讲政策问题，只能问拨款相关，「揸正嚟做」无可厚非，何君尧不应反过来指摘主席。

有民建联中人就指，陈克勤处事作风稳重，以严辞批评同僚，更与昔日反对派「搬弄是非的技俩」相提并论，非常少见，可见他极度不满，「你可以不同意主持判断，理性讨论，但直接指控他『护短』就太过份，他（陈克勤）也不是省油的灯」。

另一议员则指，没看会议全程的市民随时产生错觉，认为议会「把关不力」，有损立法会形象，甚至为一些存心抹黑立法会工作的人提供「子弹」。

内副仍难约束何君尧言行？

已任第三届议员的何君尧个性鲜明，屡有争议言行，过往因敢于与反对派斗争而备受器重；近年他在议会亦「𥄫实」政府拨款申请，时而批评官员，去年更一度扬言会就《预算案》投反对票。今届何君尧「爆冷」成为议会第三把手，政界原先期望内会副主席一职可令他有所「约束」，减少出位言论，他似乎亦对新身份颇为自豪。他月初在立法会讨论虐儿议题时以自己为例，建议要有适当体罚，「唔打我今日点做到内副？」

有议会板块领袖苦笑指，何君尧当上内副后「乖得𠮶一两个月」，但如今依旧我行我素，又指他今届已不止一次挑起火头，例如月初人事编制小组委员会议，审议房屋局处理简朴房政策首长级有时限职位期间，他不断重复兼超时提问同一问题，最后投下唯一反对票。「其实项目主要争议内容，政府会外已经解答晒，佢追住一个问题唔放，观感上会令人觉得得佢一个把紧关咁，去取悦佢班支持者，但事实明显唔系咁。」

该人又担心何君尧举动，向新丁作出不良示范，甚至认为明年内会推举副主席时，有否机会考虑一下其他人选。内会主席一般做足4年，副主席则不时换人，经过近日事件，何君尧已惹来不少同僚微言，但明年能否冧庄，始终需由更高层次拍板。

聂风