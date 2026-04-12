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李家超晤国家网信办主任庄荣文 签备忘录深化创科合作

政情
更新时间：20:53 2026-04-12 HKT
发布时间：20:53 2026-04-12 HKT

行政长官李家超与国家互联网信息办公室主任庄荣文在香港会面，并见证创新科技及工业局局长孙东与国家网信办副主任王京涛，共同签署《关于创新科技发展的合作备忘录》。双方将在人工智能、数据跨境等范畴加强合作，以支持香港建设国际创科中心，更好融入国家发展大局。

备忘录涵盖AI数据跨境等重点范畴

备忘录涵盖推动人工智能、数据跨境、区块链等重点范畴，目标是落实国家「十五五」规划，支持香港建设国际创新科技中心，并推动以科技创新为主体的新实体经济。双方同意进一步加强合作，共同推动新质生产力发展、深化网络安全合作，及加强国际交流与推广。

行政长官李家超（右）与国家互联网信息办公室主任庄荣文（左）会面。
行政长官李家超（右）与国家互联网信息办公室主任庄荣文（左）会面。

李家超：数字经济发展合作新里程

李家超感谢国家网信办一直支持香港创科发展，并指特区政府会主动对接国家「十五五」规划，全力建设香港成为国际创新科技中心。他认为，此次签署的《合作备忘录》标志著双方在数字经济发展的合作迈向新里程，充分体现国家对香港创科发展的高度重视和支持。

李家超续指，香港会继续发挥「一国两制」下背靠祖国、联通世界的独特优势，与国家网信办深化合作，进一步推动粤港澳大湾区的数据跨境流动，共同为国家科技强国建设贡献力量。

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