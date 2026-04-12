立法会两资深议员开火 何君尧指控为官员「护短」 陈克勤800字长文还击：令人联想当年反对派搬弄是非技俩

立法会财务委员会上周五（4月10日）通过为期两个月、涉及18亿元的柴油补贴拨款，协助受高油价冲击的相关行业渡过难关。会议期间，身兼内会副主席的选委界议员何君尧，发言时尝试问及整体油价政策事宜，被主持会议的财会副主席、民建联陈克勤制止。何君尧事后在社交平台批评「这样护短实在难看」。

作为现届最资深议员之一的陈克勤今日（12日）在社交平台以800多字长文公开反击，指作为会议主持有责任确保提问内容合乎会议主题，何君尧当日会议自身中途离场一大段时间，不知官员已仔细回应过他的关注，亦没有预留充足时间予官员回应，事后更在社交平台发表误导公众的言论。陈克勤认为，此举令人联想起当日反对派搬弄是非、断章取义的技俩。

何君尧发言前称「不需官员回应」 事后呻主持「不用司长回应」

当时何君尧在特别会议上提出两个主要关注，其一是政府的补贴要「落到用家袋」，其二是政府在政策上在对油价作规管，接近用尽3分钟连问连答时间，在时间只剩约20秒时，向官员表示「俾12秒你，做定系唔做（规管油价）？」陈克勤随即提醒他，提出的见要与议题相关，随后安排下一名议员发言。

何君尧当日下午在社交平台表达不满，指：「当我要求司长（财政司副司长黄伟纶）回应之时，主持陈克勤却说与主题无关不用司长回应，这样护短实在难看！」

陈克勤在社交平台反击，指何作为资深议员，发言时要求政府就限制油价修例，明显脱离拨款审议范畴。此外在整个会议中，他是仅有两位用尽连问连答时间而不留空间予官员回复的议员之一。而由于何君尧只在会议开始和提问时在席，故未知悉其关注的内容已有数位议员提出，并获官员详尽回应。

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陈克勤：令人联想当日反对派搬弄是非 以偏概全博取流量

他又提到，何君尧发言时已首先声称「不需要政府回应」，其后却在发言完毕时要求官员回应其长远政策建议。「如此表现，难免令人联想起当年反对派梁国雄在议会中的伎俩：利用发言时间攻击政府，搬弄是非，事后将断章取义的影片上传网络，以偏概全地博取流量。」陈克勤认为，这议政方式明显有违良性互动，致力改善民生，并确保政府政策有效执行的议事原则。

陈克勤指已基于尊重，多次酌情让其完成发言，充分表达意见，又认为何是身兼内务委员会副主席的资深议员，理应深谙议会运作和特别尊重《议事规则》，「然而其表现却与议会所需的专业标准背道而驰，并于会后发表与事实不符的攻击言论，本人深感遗憾与失望。」