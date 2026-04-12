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国安教育日︱陈茂波：安全与发展相辅相成 协调推进才能确保长治久安持续繁荣

政情
更新时间：12:45 2026-04-12 HKT
发布时间：12:45 2026-04-12 HKT

财政司司长陈茂波表示，当前百年变局加速演进，国际局势更趋复杂多变。部分地区的战火未息、热点问题仍在燃烧，部分则社会动荡不安。这些挑战清晰而立体地折射出一点，国家安全着实地存在于不同领域，例如金融、能源、科技、粮食、海外利益等，而且环环相扣。香港必须牢固树立总体国家安全观，全面提升风险防范与遇事应变的能力。

陈茂波在网志表示，本周三（4月15日）是「全民国家安全教育日」，今年主题是：「主动对接『十五五』规划，坚持统筹发展和安全」。安全是国家存在与发展的基础，是社会稳定与人民福祉的支撑。安全与发展两者相辅相成：安全是发展的前提，发展是安全的坚实保障。只有协调推进，才能确保长治久安、持续繁荣。

他指，今年2月公布的《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，提出维护国家安全的「六个坚持」，当中亦包括「坚持统筹发展与安全」。事实上，香港作为自由开放的国际金融、贸易、航运和创科中心，必须持续地把握好发展与安全，在开放中维护安全，在巩固和提升自身优势、鼓励和促进创新的同时，也要着重防范风险于未然。

陈茂波表示，在巩固和提升自身优势、鼓励和促进创新的同时，也要着重防范风险于未然。陈茂波网志
陈茂波表示，在巩固和提升自身优势、鼓励和促进创新的同时，也要着重防范风险于未然。陈茂波网志

批出首批稳定币发行人牌照  例证平衡安全与创新发展

他指，金管局最近根据《稳定币条例》批出首批稳定币发行人牌照，正是平衡了安全与创新发展的具体例证。当局对稳定币的原则是：它有相当潜力解决经济活动特别是跨境交易与支付所存在的痛点，而金融稳定、反洗钱与保障用户和消费者的底线，亦必须坚守。因此，金管局对发牌采取稳慎渐进的态度，当中发行人须具备较强的合规能力，是重要的考虑因素之一。

陈茂波又称，稳定的能源供应关乎到社会民生和经济运行。本港约八成石油产品来自内地，在国家的坚实支持下，本港的能源供应保持稳定。因应能源供求的最新情况，特区政府已成立「跨部门监察燃油供应专责组」，密切监察燃油市场动态，并建议四项短期措施，其中包括为柴油价格做出补贴，为受显著冲击的行业及民生服务提供支持。有关拨款已获立法会迅速批准，政府正加快落实细节。

香港必须将安全置于发展的核心

他又提到，中长期而言，要继续积极推动香港能源的绿色转型，包括透过加强区域合作，逐步扩充零碳能源比例，迈向《香港气候行动蓝图2050》所订「净零发电」目标，增加香港能源结构的多元和韧性。特区政府计划在2035年前将零碳能源发电比例提升至约六至七成。最新的输电系统强化工程有望于今年内完成，届时香港可循序引入更多零碳电力。

陈茂波强调，当今国际形势风云变幻，地缘政治博弈加剧，从金融市场到能源供应，风险和挑战存在于各个领域。面对不断变化的新形势，香港必须将安全置于发展的核心，同时以高质量发展夯实安全的根基。惟有坚持统筹发展与安全，香港才能在变局中开新局，谱写出更加繁荣稳定、加速前进的新篇章。

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