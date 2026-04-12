国家安全教育日｜林定国：国安最基本就是领土完整 香港追求开放型国安 坚持基本人权自由及法治原则

今年4月15日是第11个「全民国家安全教育日」，而今年亦是《香港国安法》公布实施六周年。律政司司长林定国接受《星岛》访问时重申，香港维护国家安全实践不追求「绝对安全」或「泛化安全」，以配合香港对接国际社会的需求，因此坚持基本人权自由原则及法治原则，是推动开放型国家安全环境很关键的标准。提到黎智英案，他指审讯工作已反映了特区政府坚持人权及法治等原则，感恩法官没有被外界舆论影响，强调香港不应该受到他人影响去决定那些事应该去做。

国务院新闻办公室早前发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书。林定国称，这是最完整讲述香港在「一国两制」之下处理国家安全的所有事情，首先要强调是历史观，白皮书的起点是由英国人霸占香港开始，说明国家透过那些努力才可令香港回归，重申国家安全最基本就是领土完整，故这是一个出发点。

刑事检控案件 不足0.5%涉国安

至于回归后，他指香港经历了不少的风风雨雨，包括很多没有把握好国家安全底线的事，对香港整个社会的繁荣或者稳定带来很大的冲击，强调理解历史才可以更明白，为甚么现在如此著重国家安全，以及了解香港正在面对的是那些风险。他续称，白皮书亦提供了很实质的客观证据，以驳斥很多对香港不公道或不正确的批评，例如香港自《港区国安法》及《基本法》23条出台后，提出的刑事检控案件中，不超过0.5%案件涉及国家安全。

白皮书更首次提到香港维护国家安全实践不追求「绝对安全」或「泛化安全」。林定国表示，香港不追求「绝对安全」，而是追求开放型的安全，即是香港不会为了安全而牺牲很重要的价值，亦不会「泛化安全」，即不会所有事都挂上国家安全的帽子，强调这不是香港维护国家安全的原则。他表示，要追求开放型的安全必须坚持保障基本的人权自由及法治原则，包括在处理国家安全案件时，亦要尊重法庭的独立审判权。

提到壹传媒创办人黎智英因「串谋勾结外国势力」等罪罪成，被判监20年。他表示，此案的审讯是以公开审讯形式处理，让社会可看到法官的行为、被告有否得到辩护的权利、检控官是否基于证据提控等，正是体现坚持保障基本的人权自由及法治原则，去处理国家安全的案件。

法官独立审案 不受外间干扰

对于案件审讯期间国际社会仍有很多干预或抹黑，他表示纵然有这些干扰，很感恩香港的法官有独立的思考，没有影响到他们行使独立审判权的决心，又感谢司法机构及律政司同事的承担及履职。但他亦希望社会反思，为何在做维护国家安全的工作，应是天公地道的事，香港仍会受到如此多的攻击，或因为这些工作不符合某些国家或人的利益。

他强调，不论他人说甚么，该做的事都应该去做，不该做的事纵获得他人支持都不应该做，香港不应该受到他人影响去决定那些事应该去做，而是要有坚定的信心，保持一个冷静、客观及理性的态度很关键。



记者：郭咏欣