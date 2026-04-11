为修例风波未被检控人士设「特别项目」更生 或可「洗底」做公务员？ 邓炳强：未必一定做唔到

修例风波至今逾六年，警方拘捕逾10,000人，检控近3,000人，当中逾2,400人须承担法律后果。保安局局长邓炳强今日（11日）在电视节目上表示，为「港版颜色革命」中被捕但未被检控的人士，设「特别项目」提供更生机会，包括安排他们到内地认识国家，又指他们如果合乎条件，未必不可以担任公务员。

邓炳强指出，约有7,000名在「港版颜色革命」被捕但未被检控的人士，当局已推行「特别项目」一至两年，旨在以检控以外的合法方式，为他们提供更生机会。他指出，活动内容包括让参与者认识国家及国家安全，甚至会协助或带他们到内地，以释除其疑虑。他补充，项目亦包括在政府部门进行实习工作，并表示：「如果合乎条件下，我们也觉得未必一定是做不到公务员。」

邓炳强表示，透过活动增加了对国家和国家安全的认识。他透露为数不少的人已透过项目获得更生机会，但未有提供具体数字，亦不便透露行动细节，以防对相关人士或机构造成影响。

设「黑名单」反给予不法份子可乘之机

至于独立书店一拳书馆涉嫌售卖煽动刊物如《黎智英传》等书籍，店主庞一鸣等四人被捕。邓炳强重申，重点在于刊物内容有否煽动意图，如有否煽动憎恨国家意图，而非单单书名。他指，设立「黑名单」反而给予不法份子可乘之机，称「如果我将所谓黑名单嘅书列出来，贼人就开心啦，我将书名改一个字就唔系黑名单，你就拘捕唔到我。」

当被问及没有名单会否令市民误堕法网，邓炳强认为法例规定清晰，不会造成此问题。他表明政府的责任是解释法例，而非判断个别书籍有否违法，市民若有疑问应自行寻求法律意见。

至于当局已修订《港区国安法》的实施细则，容许警员持法庭手令，要求指明人士提供电子设备的密码。邓炳强解释，警方执法时，必须先向法庭提供誓章，以解释获取设备内容的理由，并成功取得法庭手令。至于在紧急情况下，如为阻止人命伤亡或证据被销毁，警员可在未有手令下检查电子装置，但强调此举并非由前线人员任意决定，必须先获得助理处长级或以上人员授权，并有足够理据支持，日后亦将在法庭上面对审视。

强调多国有类似法例 不影响国际形象

邓炳强重申，是次修例旨在让执法人员能合法地要求相关人士提供密码，修例前的执法困难在于即使取得设备，仍可能因密码而无法获取所需资料。而修例后若对方拒绝，将面临相应罚则。他强调，相关条例并非香港独有，英国、澳洲、新西兰及新加坡等多国早已设有相关法例，不认为措施会影响国际形象。

研大幅提高非法燃油转注罚则

因应国际局势致油价急升，近期市区的非法油站有显著增加的趋势。此类油站缺乏任何消防安全措施，构成极大安全隐患。邓炳强指出，市区非法油站问题转趋明显，当局将加强执法和情报搜集。他认为，目前非法出售「已完税燃油」的罚则过轻，最高仅罚款10万元及监禁6个月，远低于出售「未完税燃油」的最高罚款100万元及监禁两年。

入油者同负法律责任

邓炳强表示在不安全情况下经营油站，其危险性远超逃税问题，因其直接影响市民的生命安全。因此，当局认同应大幅提高相关罚则，至少应与买卖未完税燃油的罚则看齐。当局正研究提高罚则，并探讨是否应追究「入油者」的法律责任，同时亦在考虑应否加入新条文，授权执法部门检取或充公涉事车辆。邓炳强表示正就不同程度的刑罚作内部研究，并计划在未来就相关法例修订进行公众咨询。

而新皇岗口岸争取于本届政府任期内启用，即明年6月30日前开通。邓炳强透露，新口岸将实施「一地两检」，旅客除可使用传统方式读取证件外，也可选择登记人脸识别过关。对于有意见关注私隐问题，他解释，相关的容貌和指纹资料只会在旅客同意下，才会提交予内地部门对照其内地资料库，强调不存在互换其他资料。至于落成后能否促成两地牌「一车多关」，邓炳强称若车辆可随意使用不同口岸，或会令部分关口严重挤塞，对车流控制构成困难，因此需作整体考虑。