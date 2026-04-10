夏宝龙访大湾区三市 调研港澳对接「十五五」规划 多名特区官员随行
更新时间：21:52 2026-04-10 HKT
发布时间：21:52 2026-04-10 HKT
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中央港澳办、国务院国澳办主任夏宝龙到粤港澳大湾区调研，先后到访深圳、东莞及惠州等城市。特区政府多名问责官员随行，包括财政司副司长黄伟纶、财经事务及库务局局长许正宇、创新科技及工业局局长孙东、运输及物流局局长陈美宝、教育局局长蔡若莲等。
夏宝龙调研大湾区发展
据港澳办网站公布，夏宝龙4月7日至10日期间，前往深圳、东莞、惠州等粤港澳大湾区城市进行调研。是次行程主要围绕支持香港、澳门如何主动对接国家「十五五」规划，并深度参与粤港澳大湾区的建设，以期更好地融入并服务国家发展大局。
从港澳办公布的图片可见，夏宝龙分别到访深圳证券交易所、香港国际机场东莞空港中心、深圳希华爱康健医院、国宏嘉信资本、松山湖国际机器人产业基地、香港理工大学大亚湾研究院、伯恩精密（惠州）有限公司等地调研。
中央港澳工作办公室分管日常工作的副主任徐启方，以及香港中联办副主任张勇亦有参加本次调研活动。
图片来源：港澳办
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