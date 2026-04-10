Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林郑前特首办迁湾仔入境大楼 搬迁装修费280万 年度预算397万

政情
更新时间：20:16 2026-04-10 HKT
发布时间：20:16 2026-04-10 HKT

前特首林郑月娥的前任行政长官办公室，由金钟太古广场搬至湾仔入境事务大楼。行政署长伍江美妮今日（10日）以书面回复立法会议员提问时透露，该办公室于2026/27年度的预算开支约397万元，较2025/26年度修订预算增加22万元，主要用于支付该年度员工约满酬金；办公室的搬迁及装修费用则合共约280万元。

伍江美妮指，位于湾仔入境事务大楼23楼的前任行政长官办公室已于2025年4月正式运作。该办公室于2025/26年度的修订预算开支为375万元，较2024/25年度实际开支减少579万元，主要是由于迁往政府物业后节省了租金及相关开支。

她续称，该办公室于2026/27年度的预算开支约397万元，较2025/26年度修订预算增加22万元，主要用于支付该年度员工约满酬金；搬迁及装修费用则合共约280万元。

此外，根据前任行政长官办公室提供的资料，截至2026年2月底，林郑月娥在2025/26年度以前任行政长官身份共出席约650次推广或礼节性活动。

记者：黄子龙

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
影视圈
4小时前
打劫东亚银行│独行贼骑单车逃至金钟MTR 警追捕至柴湾截获逮捕
00:41
打劫东亚银行│独行贼骑单车逃至金钟MTR 警追捕至柴湾截获逮捕
突发
6小时前
打劫东亚银行│独行贼行劫过程曝光 被枪指吓女职员惊慌蹲在柜台底
01:37
打劫东亚银行│独行贼行劫过程曝光 被枪指吓女职员惊慌蹲台底
突发
4小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
2026-04-09 07:30 HKT
铜锣湾19岁少女天台企跳近2小时终劝服 现场交通一度严重受阻
突发
4小时前
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
生活百科
2026-04-09 14:58 HKT
石硖尾46年 「水手快餐店」结业！驰名大力水手饭/炸鸡髀成绝响 3原因旧式文化难再续
石硖尾46年 「水手快餐店」结业！驰名大力水手饭/炸鸡髀成绝响 3原因旧式文化难再续
饮食
7小时前
澳门｜七旬翁获「每周一次性服务」作报酬　与内地女假结婚12年终被揭发
突发
18小时前
稳定币首批发牌揭盅 汇丰、渣打牵头企业夺得 一文看清港元稳定币用途
稳定币首批发牌揭盅 汇丰、渣打牵头企业夺得 一文看清港元稳定币用途
区块链
3小时前