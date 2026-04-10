林郑前特首办迁湾仔入境大楼 搬迁装修费280万 年度预算397万

前特首林郑月娥的前任行政长官办公室，由金钟太古广场搬至湾仔入境事务大楼。行政署长伍江美妮今日（10日）以书面回复立法会议员提问时透露，该办公室于2026/27年度的预算开支约397万元，较2025/26年度修订预算增加22万元，主要用于支付该年度员工约满酬金；办公室的搬迁及装修费用则合共约280万元。

伍江美妮指，位于湾仔入境事务大楼23楼的前任行政长官办公室已于2025年4月正式运作。该办公室于2025/26年度的修订预算开支为375万元，较2024/25年度实际开支减少579万元，主要是由于迁往政府物业后节省了租金及相关开支。

她续称，该办公室于2026/27年度的预算开支约397万元，较2025/26年度修订预算增加22万元，主要用于支付该年度员工约满酬金；搬迁及装修费用则合共约280万元。

此外，根据前任行政长官办公室提供的资料，截至2026年2月底，林郑月娥在2025/26年度以前任行政长官身份共出席约650次推广或礼节性活动。

记者：黄子龙