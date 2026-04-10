国安教育日︱林定国访嘉诺撒圣方济各书院 称多了解国家历史是守护国安基础

4月15日是全民国家安全教育日，律政司司长林定国趁国安教育日前夕，到访湾仔嘉诺撒圣方济各书院，与该校中四、中五学生交流。他表示，多了解国家文化、历史及发展，是认识及守护国家安全的最好基础。

学生重庆交流团 体会国安内涵

林定国于社交平台发文，指他到访湾仔区的嘉诺撒圣方济各书院，席间，中五同学们分享早前到重庆交流的学习成果，行程曾参访三峡工程纪念馆及抗战纪念馆，从中体会文化安全、生态安全和资源安全的实际内涵。

林定国指出，三峡工程为当今世界最大的水利枢纽工程，在防洪、供水、发电等方面发挥关键作用，是保障国家资源安全的重要支柱，并称国家安全与日常所用的水电息息相关。他又向同学推介可品尝当地防空洞火锅，在了解历史同时饱尝特色美食。

勉实地考察认识国家发展

林定国续指，该校亦有举办前往上海、宁波海上丝路和武汉姊妹学校的内地交流团，让同学们透过实地考察，从不同角度体会国家发展的成果。他强调，多了解国家文化、历史及发展，是认识及守护国家安全最好的基础。

图片来源：林定国fb