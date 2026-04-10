香港回归祖国30周年｜政府：庆祝活动明年全年举行 正开展前期规划统筹和准备工作

明年将迎来香港回归祖国30周年，有议员关注当局初步有何计划庆祝回归30周年，以及是否在2026/27年度预留拨款。民政及青年事务局常任秘书长李百全表示，香港回归30周年庆祝活动将于2027年全年举行，政府正开展前期规划、统筹和准备工作。

将成立督导委员会统筹 庆祝活动包括大型庆典和亮点活动等

李百全指出，政府将在2026/27年度成立一个督导委员会，就策划、制订策略和统筹等方面提供整体督导，并会设立专责事务组和办公室，负责策划和统筹一系列的庆祝活动，包括大型庆典和亮点活动、社区参与项目，以及在内地及海外主要城市举办宣传活动等。由于庆祝活动仍在早期构思和研讨阶段 ，因此暂 时未有整体开支数字和具体资料。

另一立法会议员何君尧关注针对海外反对势力的抹黑，政府增拨了多少资源予新闻处及相关部门进行「国际公关」与「说好香港故事」，署理政府新闻处处长柯翠玲表示，作为政府的新闻传讯机构，政府新闻处一直透过不同方式向海外宣传和推广香港的优势和机遇，广发有助推广香港的利好新闻或消息，举办宣传活动和制作宣传资料，以支持香港驻内地和海外经济贸易办事处的推广工作和活动；亦会持续密切留意各地媒体有关香港的报道，以了解各界人士的看法，并由相关部门就针对香港的失实、偏颇、误导或污蔑信息(包括不利国家安全的不实报道甚至恶意抹黑)果断反驳、直斥其非，以正视听。新闻处有关的对外宣传推广措施是公共关系工作的一部分，并无相关资源的分项数字。

她续指，作为政府在海外的官方代表机构，香港驻海外经济贸易办事处(经贸办)致力与国际社会及海外各界人士(包括覆盖国家的政府官员、智库、传媒、学术界、文化界、商界和其他舆论领袖)保持紧密沟通及交流，对外推广及解说特区政府的各项重要政策和香港在「一国两制」下的独特优势。经贸办亦不时会见传媒，主动在媒体撰文，驳斥海外反对势力的抹黑，以正视听，并积极支持和参与由当地政府、商界组织和团体筹办的不同会议及论坛，从而做好宣传和推广香港的工作，说好香港故事。有关工作属经贸办整体工作的其中一环，故此其所涉及开支及预算开支难以分开量化。

记者：黄子龙