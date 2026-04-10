国家安全教育日︱孙玉菡 : 鼓励社福界把握「十五五」规划机遇 做深做实粤港澳大湾区社福合作
发布时间：18:36 2026-04-10 HKT
劳工及福利局、社会福利署和香港社福界心连心大行动今日（10日）联合举办香港社福界维护国家安全研讨会，探讨香港社福界与国家「十五五」规划的对接，并聚焦交流社福界自发维护国家安全的举措，以护航「一国两制」事业的高质量发展。
社福界维护国家安全研讨会 现场逾300位社福机构管理层出席
研讨会由劳福局局长孙玉菡主礼，现场超过300位社福机构管理层出席，另约9 000位社福界人员以线上方式参与，充分体现整个社福界对国家安全的高度重视。中联办社会工作部副部长周和及心连心学院院长谭赣兰亦有出席。
孙玉菡致欢迎辞时表示，国务院新闻办公室今年2月发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，深入阐明中央政府对香港维护国家安全的原则立场，系统总结了香港维护国家安全的经验，对香港社会各界具有重大的启示和指导意义。香港特区政府去年顺利完成第8届立法会换届选举，全面落实「爱国者治港」原则，准确贯彻「一国两制」，是巩固香港国家安全屏障的一项重要实践。他指社福工作任重道远，期望社福界继续与政府并肩同行，积极推动维护国家安全，让社会可以集中精力拼经济、谋发展、惠民生。
孙玉菡又指，今年是国家「十五五」规划的开局之年，如何充分发挥香港所长服务国家所需，从而更好地融入国家的发展大局，正是香港各界需要深思和行动的议题。他鼓励社福界把握「十五五」规划的机遇，做深做实粤港澳大湾区的社福合作，为国家的发展建设贡献香港力量。
李慧琼分享对国家「十五五」规划真知灼见
全国人民代表大会常务委员会委员、立法会主席李慧琼亦应邀分享她对国家「十五五」规划的真知灼见，并跟与会者探讨如何进一步强化「一国两制」下香港维护国家安全的实践。
研讨会的另一环节邀请了6间社福机构代表，分享其自发维护国家安全的举措和实践心得，让社福界交流借镜，互相砥砺，把各项维护国家安全的措施更有效地融入日常运作之中，共同履行社福界在维护国家安全方面的使命和责任。
孙玉菡最后为研讨会作总结回应，指社福界于过去一年积极响应劳福局及社署推广国家安全的工作，除了参与国安研讨会、分享会及参观国家安全展览厅外，亦透过社署专项基金的资助，自发举办有关认识国家事务及维护国家安全的培训项目、安排员工参加内地交流团等。他相信，随着更多社福界同工加深对国家的认识，日常服务必能展现更广阔的视野与更深厚的家国情怀，促进两地社福服务的发展和融合。