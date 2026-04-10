国家安全教育日︱孙玉菡 : 鼓励社福界把握「十五五」规划机遇 做深做实粤港澳大湾区社福合作

劳工及福利局、社会福利署和香港社福界心连心大行动今日（10日）联合举办香港社福界维护国家安全研讨会，探讨香港社福界与国家「十五五」规划的对接，并聚焦交流社福界自发维护国家安全的举措，以护航「一国两制」事业的高质量发展。

社福界维护国家安全研讨会 现场逾300位社福机构管理层出席

研讨会由劳福局局长孙玉菡主礼，现场超过300位社福机构管理层出席，另约9 000位社福界人员以线上方式参与，充分体现整个社福界对国家安全的高度重视。中联办社会工作部副部长周和及心连心学院院长谭赣兰亦有出席。

劳福局局长孙玉菡在研讨会上致辞。政府新闻处

全国人民代表大会常务委员会委员、立法会主席李慧琼为研讨会主讲对接国家「十五五」规划及强化「一国两制」下香港维护国家安全的实践。政府新闻处

社福机构代表在研讨会上分享其自发维护国家安全的举措和实践心得。

孙玉菡致欢迎辞时表示，国务院新闻办公室今年2月发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，深入阐明中央政府对香港维护国家安全的原则立场，系统总结了香港维护国家安全的经验，对香港社会各界具有重大的启示和指导意义。香港特区政府去年顺利完成第8届立法会换届选举，全面落实「爱国者治港」原则，准确贯彻「一国两制」，是巩固香港国家安全屏障的一项重要实践。他指社福工作任重道远，期望社福界继续与政府并肩同行，积极推动维护国家安全，让社会可以集中精力拼经济、谋发展、惠民生。

孙玉菡又指，今年是国家「十五五」规划的开局之年，如何充分发挥香港所长服务国家所需，从而更好地融入国家的发展大局，正是香港各界需要深思和行动的议题。他鼓励社福界把握「十五五」规划的机遇，做深做实粤港澳大湾区的社福合作，为国家的发展建设贡献香港力量。

李慧琼分享对国家「十五五」规划真知灼见

全国人民代表大会常务委员会委员、立法会主席李慧琼亦应邀分享她对国家「十五五」规划的真知灼见，并跟与会者探讨如何进一步强化「一国两制」下香港维护国家安全的实践。



研讨会的另一环节邀请了6间社福机构代表，分享其自发维护国家安全的举措和实践心得，让社福界交流借镜，互相砥砺，把各项维护国家安全的措施更有效地融入日常运作之中，共同履行社福界在维护国家安全方面的使命和责任。

孙玉菡最后为研讨会作总结回应，指社福界于过去一年积极响应劳福局及社署推广国家安全的工作，除了参与国安研讨会、分享会及参观国家安全展览厅外，亦透过社署专项基金的资助，自发举办有关认识国家事务及维护国家安全的培训项目、安排员工参加内地交流团等。他相信，随着更多社福界同工加深对国家的认识，日常服务必能展现更广阔的视野与更深厚的家国情怀，促进两地社福服务的发展和融合。