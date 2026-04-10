控烟︱邵家辉质疑政府低估烟民数量 降低吸烟率至7.8%「未曾达标」

去年立法会通过《2025年控烟法例（修订）条例草案》，赋权医务衞生局局长制定附属法例，要求传统吸烟产品的包装须统一设计。自由党批发及零售界议员邵家辉今日（10日）在立法会衞生事务委员会会议上，引用数据质疑政府低估烟民数量，政府公布的吸烟率未能完全反映实况，质问当局是否许多烟民或转向购买私烟。

邵家辉表示，支持保障市民健康目标，但对当局执行方式有保留。他引述数据指，现时吸烟率由2023年9.1%降低为8.5%，与本届政府预期降至7.8%，仍有差距，形容「未曾达标」。

邵家辉又指，政府曾连续两年增加烟草税，应可收到更多烟草税，以2023年的72.5亿元为基础，以每次增加超过31%烟草税来估算，今年应有125亿，但最后仅得55亿元。他透露当局曾提醒他，疫情未开关期间烟民在港购买烟草较多，因而令税收增加，因此以2017年的63亿元税收作基础，以每次增加超过31%烟草税作估算，今年亦应有109亿元，质疑政府公布的吸烟率未能完全反映实况。

医务衞生局回应称，邵家辉提出的数字复杂，「唔知大家听唔听得明白」，惟指市民从内地携带免税烟等因素也会影响烟草使用量。当局称，政府最新数字清晰显示，本港吸烟率从9.1%降至8.5%，吸烟总人数减少超过10万人。至于政府原先定下7.8%的目标，是参考世界卫生组织于2018年提出的建议，以2010年数据为基础作30%的减幅，强调现时8.5%的吸烟率已相当接近目标，形容「系95分以上」。

相关新闻：

4.30起公众地方管有另类烟也违法 违者不警告即罚$3000 控烟办将便衣执法

小雪茄未豁免统一包装设计 邵家辉忧未来或无法在港销售

对于传统吸烟产品统一包装设计，邵家辉指，统一包装规定不仅限制外观，更统一了烟盒尺寸，将导致较长或非标准数量（如25支装）香烟无法在市场上销售，质疑超出政策初衷。他亦质疑需统一要求取消烟盒内锡纸，认为锡纸具备保持烟草品质的功能。

邵家辉续指，现时法例豁免雪茄包装，惟小雪茄未包括在内，指小雪茄销量不大，生产商很可能不会为香港市场而专门制作符合规定的新包装，导致小雪茄未来可能无法在港销售，建议政府考虑豁免或允许使用贴纸等弹性方法。

衞生署控烟酒办公室主任林民聪指，小雪茄包装规定较香烟更有弹性，在细节上有所不同，如包装物料允许使用金属，亦允许使用保护产品的内层物料。至于健康警示，将要求正面覆盖70%面积，亦可以贴纸形式加上。邵家辉建议当局持续和业界沟通，认为政策原意非禁止产品在港销售，「最后无（小雪茄）卖就会变得好怪」。

记者：李健威