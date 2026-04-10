油价急升︱财委会通过18亿燃油补贴拨款 议员忧落油公司口袋 当局 : 会做好监察

政府建议为商用车船柴油每公升补贴3元，今日（10日）向立法会财务委员会申请18亿元拨款。多位议员担心补贴会落入油公司的口袋中，政府强调会做好监察。拨款终获得在席过半数议员支持通过。

陈绍雄关注如何防止补贴费落入油公司口袋

选委界陈绍雄关注，除公共运输工具等指定机构可获补贴外，多使用柴油的行业是否都可受到补贴。他亦称因应能源价格的增幅或降幅，补贴价或要改成2.5元或3.5元，但上限只有18亿元，担心坊间视乎政府补贴去做事，关注3元是否只是参考价，当局会如何善用公帑，防止补贴费全数落入油公司的口袋。选委界管浩鸣关注，政府如何确保燃油公司不会借此牟利。

谢展寰：有把握监察油公司不会「食价」

署理财政司司长黄伟纶表示，部分小型洗衣店用电，大型的洗衣工场用柴油，他们同样受惠于目前的措施。环境及生态局局长谢展寰表示，因为补贴是运用公帑，很关注油公司会否出现「食价」等行为，而当局可以从油公司得悉他们的购入价，能掌握其油价升幅，有把握监察油公司不会「食价」。

谭镇国关注如何估算需18亿补贴

新社联谭镇国表示，油价一直是「加快减慢」，希望政府能确保补贴不会落入油公司的袋中，关注18亿元如何估算出来，以及能否加快推出补贴。民建联张培刚同样称，市民感觉油价一直是「加快减慢」，当局可否要求油公司公布更多计价详情，及考虑研究规管油价。

黄伟纶强调会尽快去做

黄伟纶表示，立法会批出拨款后，环境局要与油公司商讨如何落实，故需要时间，但强调会尽快去做。谢展寰表示，香港对燃油市场的规管与其他地方不相同，本港单纯是市场运作，所以目前是面对能源危机的情况，若贸然更改管制方式时，恐怕会影响供应问题，故不是时机这样做。

他又称，过去竞委会有很多调查，都没有发现油公司有合谋定价的情况，又称早前国际传出和谈消息，原油价格由120美元跌至90多美元，市民或会问为何香港的油价没有即时减少，因为香港出售的并非原油而是成品油，价钱不是与原油价挂勾，导致市民有「加快减慢」的感觉。

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范骏华：会否考虑为部分特定车种或行业 设针对性补贴

选委界范骏华表示，今次计划没有针对特定车辆的支援，政府会否考虑就部分特定车种或行业设立更加针对性的补贴或安排，以减轻他们的营运压力。黄伟纶相信柴油补贴已帮到绝大部分的商业营运车辆，而当局会动态评估检视情况，但目前为了速度作相应设计。

林铭锋：业界有很多求救声音

航运交通界林铭锋表示，过去个半月以来，业界有很多求救声音，形容补贴3元只占油价升幅约3分之1，对营运者来说是杯水车薪，又称船用柴油与车用柴油升幅不一，船用升幅更高，故船运受惠更少。

民建联植洁铃亦关注，如两个月后油价仍然高企，补贴会否延续。黄伟纶指政府会密切留意，现时不想猜测两个月后情况，如届时社会有需要，政府会及时出手。

记者：郭咏欣