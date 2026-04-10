议员倡利用盛事「票尾」刺激消费 罗淑佩鼓励业界探讨：一场启德4万多张 属薄利多销

旅发局今早（10日）向立法会经济发展事务委员会简介新一年度的工作计划。有议员建议更好使用本港盛事活动「票尾」推动不同业界的协助，刺激本地消费，以及做好「一程多站」旅游。旅发局透露，8月、9月计划与大湾区城市再次一同「出海」到东南亚国家推广大湾区。

自由党邵家辉关注有些地方旅游与香港「争生意」，如日本及南韩，但看到日本首相高市早苗近半年的言论令到不少港人及内地人感到愤怒，少了游人到当地旅游，故是否间接对香港旅游有帮助，旅发局如何分析这个状况。他亦称，今年有约16.6亿元拨于旅发局，增加超过3分之1，问及会否向优质旅游服务协会增拨资源，一同推动不同的工作。

刘镇汉：内地客虽减少游日 惟分散至东南亚各地

旅发局总干事刘镇汉表示，过去一、两年因汇率问题，去日本或南韩的吸引力大增，当汇率有所改变时，相信旅客会分散到不同地方，且加上目前日本的情况，的确少了港人或内地人到访当地，但他们都会找其他地方，如东南亚等地都有得益，因此旅发局要做更多推广吸引他们来港。至于优质旅游服务协会，他指旅发局已支持该会工作多年，若有任何计划，可以大家有更多合作及支援。

议员促推广吸高端客 罗：须有原因让他们必须来港

民建联何俊贤表示，产学研旅游、高端游艇及医疗旅游，可能都是香港未来发展方向，但旅发局的文件中未有详述相关内容，公众如何能了解当局工作方向，以及如何运用科技增强旅客在港体验。

刘镇汉表示，在吸引过夜旅客过程当中，有不同新客源可继续开放，包括正在做的产学研旅游，而游艇、医疗旅游则正在研究，与业界沟通中，而旅发局正制作不同宣传片，宣传香港不同范畴旅游资源。至于科技方面，他指旅发局正发展人工智能，协助旅客可在网上规划不同旅游路线等。

经民联林伟全表示，有商界反映希望政府可针对高端客户的喜好做更多推广，举例之前做了一些地道美食推广，对高端客户吸引不大，当局会否考虑多利用香港米芝莲餐厅、六星酒店等多做推广。

文体旅局局长罗淑佩表示，高端客群不只是靠推广，而是有甚么令他们必须要来到香港，举例与巴塞尔艺术展的5年协议，就是一个很肯定每年3月，都会有一群高端客群会为此来港。她亦称，会藉一些契机去推广香港「世一」的餐厅、酒店、机场及跑马等，强调这些都是只在香港才有的事。

姚柏良倡盛事「票尾」刺激本地消费

选委界姚柏良表示，国家于3月16日印发了《关于促进旅行服务出口扩大入境消费的政策措施》，正是推动服务贸易及服务消费的联动发展去扩容升级，营造更有吸引力的国际消费环境，认为国家未来5年已明确要加大力度吸引海外游客到内地消费，香港应做好「一程多站」的示范城市，那怕旅客只是经香港到内地，都可以「过河湿脚」有些帮助，关注如何把握这个大趋势。他又建议多利用本地活动的「票尾」与不同行业，包括消费、餐饮等协作，令整体盛事效益进一步提升。

罗淑佩表示支持「票尾」的协作，指是一个薄利多销的策略，举例启德体育园一场演唱会有4万多张「票尾」，如何吸引到他们在香港有更多消费，建议商会、旅游业界或零售业界应多作探讨。她续称本港有几项旅游重点并行，包括吸引更多海外旅客、延长留港时间及「一程多站」，而「一程多站」来港的旅客未必能留很长时间，故必须做到平衡。

旅发局将与内地和澳门再「出海」到东南亚推广大湾区

刘镇汉补充，现时八成长途客来港已是「一程多站」，即访港后去澳门或内地，而短途旅客则有六成，今年计划与内地及澳门，在8月、9月再次一同「出海」到东南亚国家推广大湾区。

记者：郭咏欣