政府拟补贴油价︱田北辰关注小型营运商情况 忧补贴不足未必能维持班次不减

就政府明日（10日）将把补贴商用车辆的方案提交立法会财委会审议，实政圆桌召集人田北辰今日表示，欢迎政府迅速回应业界诉求，形容「政府今次都算快手」，并期望明日会议能深入讨论细节，尤其关注不同规模营运商在补贴下的实际受惠程度。

田北辰指出，新界西北有不少邨巴服务。据他了解，目前部分邨巴路线在早上最繁忙的班次虽能坐满，但头班及尾班车的载客量可能仅得一半。对营运商而言，利润已处于单位数百分比的「薄利」状态，但因要顾及居民出行需要，不能轻易削减班次，令他们处于两难。

他进一步分析，在燃油价格高企下，大规模公司于「战事」（意指油价高峰）前，每公升柴油折后价约7元，最高峰时曾升至12元，即每公升上升了5元。政府今次提出一次性补贴两个月，每公升补贴3元，再加上隧道费减免，相信能起到实际帮助，期望能协助业界继续维持现有班次而不需削减服务。

然而，田北辰关注小型营运商的情况。他指出，小型公司能获得的燃油折扣较少，其实际油价升幅可能达每公升7至8元。在此情况下，政府补贴3元是否足以让他们维持全部班次而不作削减，目前仍难以判断。

他表示：「我希望明日财委会上可以搞清楚呢个问题。唔同公司嘅油价折扣唔同，即系成本唔同，到底3蚊帮到几多呢？」他将在会议上跟进不同规模营运商在补贴后的实际成本差距，以确保政策能精准支援有需要的业界。