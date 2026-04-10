大棋盘︱「投票在席率」考起议员 从宽处理难成事

新一届立法会上任100日，《星岛》今日报道90名议员的出席率表现，其中新增的立法会大会「投票在席率」，发现议员即使出席率百分百，但不等于有参与全部表决，例如选委界议员伍焕杰大会出席率100%，却足足缺席16次表决。「投票在席率」无疑增加透明度，令议员值勤表现一目了然，但据闻亦有议员认为新计法过于严格，盼从宽处理。

新计法只实行3个月难叫停

「投票在席率」的计法，是无论该次表决有否约束力、是否记名，一律计算在内，因此无论是技术性质的决议案，抑或议员议案的修正案，都当作一次表决，至今8次立法会大会已有多达86项表决。不过议会开局，新丁旧人都要争取曝光，今届议员议案的修正案偏多，再现「滥提」现象，若议员缺席一项议案及相关的多个修正案表决，随时「一变四、四变十二」，影响投票在席次数，十分碍眼。

有熟悉议会运作人士指，上届任期中段有传媒揭发立法会表决期间，议员在席人数太少，包括政府议案，令人质疑议员未有尽责，之后经提醒才齐人「坐定定」投票。上届议会尾段，时任主席梁君彦提出要「自我监督」制定新守则，增加透明度，新一届开局仅3个月，无理由叫停「投票在席率」统计。

管浩鸣质疑欠准确 公众易混淆

不过有议员对新计法颇有保留，选委界议员管浩鸣1月28日大会期间，因出席「社福界心连心大行动」与劳福局合办的年度活动，须暂时离场，错过了「优化白石角交通网络及社区设施」议案，连同修正案共被计算缺席4项表决。他向笔者表示，目前计法有欠准确，因为修正案与原议案、政府法案等的重要性不可同日而语，修正案通过与否实际上不影响整个议案，无理由一刀切合并计算，担心或向公众释出错误观感，市民解读整体「在席率」数字亦容易混淆。

「班长」陈振英则指，新制度旨在鼓励议员多留在会议厅，投票时是否在席是最直观的数字。根据议事程序，议员议案通常在官员总结发言后，便开始动议并表决修正案，过去有议员有习惯等官员发言尾声才回到会议厅，但若官员提早完成，议员便可能错过表决。陈振英认为现时安排可鼓励议员「预好时间」，尽快回座。

全国港澳研究会顾问刘兆佳相信立法会议员工作，长远要走向实质上的全职化。

李慧琼上京开会仍力保100%出席率

身兼全国人大常委的李慧琼成功坐上立会主席宝座，政界关注她能否兼顾，例如2月4日北京举行人大常委会会议，她须上京而未能主持立法会，由陈振英代劳，但据闻她当晚已急急赶回香港，主持翌日的续会。翻查纪录，她的出席率、投票在席率仍是100%，原因是周三大会与周四续会被视为同一个会议，议员只要出席其中一场，皆视作出席；而出席人大常委会，也是议员守则规定的「合理缺席理由」。

另一边厢，《星岛》统计发现19名在席投票率未达100%的议员中，有10人来自选委界，直选只有一人，是否反映选委界议员较难分身呢？全国港澳研究会顾问刘兆佳说，选委界议员不似直选或功能界别，所有界别都是其争取支持的对象，确实有机会出席的活动较多。不过他指随着立法会工作越趋繁重，社会及中央的要求更趋严格，议员需自行想办法，如何在「接地气」与持分者联系之余，又以立法工作为首要。他相信立法会议员工作，长远要走向实质上的全职化。

议员缺席投票各有理由，例如与官员见面、到内地开会，甚至因为在大楼「等䢂」需时，抵达会议厅为时已晚。其实若希望提升「投票在席率」，除了温提议员减少提修正案，不妨考虑多提记名表决，让表决钟响起。

聂风