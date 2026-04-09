公务员削编制︱政府：初级公务员占近60% 警务处编制减逾1300个占最多

新一份《财政预算案》提到，公务员编制在未来两个财政年度，每年分别缩减2%。公务员事务局回复立法会财委会特别会议的议员提问时表示，预计公务员编制在今年4月1日减至约18.8万个职位，较2021/22年度零增长政策开始实施时减少逾8,000个职位。公务员局常秘林雪丽指，在2026/27年度削减的职位，初级公务员职位约占57%、中级公务员职位约占40%，至于高级公务员职位约占3%。

警务处编制于26/27年度削1,335个

有立法会议员关注，各政策局／部门预计削减的职位数目及百分比，并问及预计可节省的财政开支。林雪丽表示，25/26年度至26/27年度，在各局／部门／办公室中，十大最多削减公务员编制的部门分别为香港警务处（-1335）、消防处（-259）、食物环境衞生署（-235）、康乐及文化事务署（-211）、房屋委员会（-211）、入境事务处（-184）、惩教署（-179）、香港海关（-171）、衞生署（-143）及社会福利署（-140）。

林续指，由于在各局／部门的经常性开支拨款中，公务员薪酬开支预算是基于编制而非实际员额计算，因此减少编制可达至局／部门的实际拨款减少。公务员事务局没有备存各局／部门／办公室编制变化所节省的开支的资料。各局／部门会适时拟订2027-28年度所需要削减公务员编制的计划，最终删减的实际数字将于2027年4月1日落实。

另外，实政圆桌庄豪锋关注公务员事务局已订定优化措施，建立更严谨的公务员工作表现评核机制，以更有效区分人员的工作表现，问及相关优化措施会否与增薪点挂钩。林雪丽表示，建立有效的评核机制，目的是持续提升部门整体效能、提振优秀公务员士气，并协助有待改进的人员提升能力，同时处理工作表现持续欠佳的人员，强调有关工作并非在于节省政府开支。

记者︰黄子龙