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主要官员外访︱过去3年开支逾4600万 陈茂波最高 议员关注会否设KPI

政情
更新时间：19:04 2026-04-09 HKT
发布时间：19:04 2026-04-09 HKT

立法会财务委员会下周一（13日）起一连五日举行特别会议 。有立法会议员向政府查询所有政治任命官员及首长级人员于过去3年的外访次数及所牵涉的开支，并关注政府会否就每次的外访行程制订相应的关键绩效指标，以确保公帑用得其所。政制及内地事务局常任秘书长黄少珠以书面回复指，外访考察通常著重于建立人脉、增进了解、推广优势，以及促进合作意向，每次外访的成果未必能独立量化。

财政司司长陈茂波外访35次开支最高  达1,195万元

黄少珠表示，特区政府政治任命官员外访活动的相关开支，由相关办公室／政策局的总目各自分别承担。一般而言，政治任命官员都会尽量利用外访时间与当地的相关官员及机构接触，以加深相互了解和开拓合作机遇，并对外说好中国和香港故事，发挥香港在「一国两制」下内联外通的独特优势。

她指，相关政府及企业最终是否与香港政府及商界合作，取决于多方因素，包括国际局势、政策及投资考量、合作方意愿及成熟度等，并不一定单靠个别外访便能够直接促成。

从附表中可见，多位主要政府官员过去3年进行了多次海外访问，其中财政司司长陈茂波的外访开支最高，达1,195万港元，共外访35次。政务司司长陈国基期间外访24次，开支为133万港元。律政司司长林定国外访35次，开支为194万港元。

在各政策局局长方面，商务及经济发展局局长丘应桦外访次数最多，达50次，开支为721万港元。财经事务及库务局局长许正宇外访34次，开支507万港元。

保安局局长邓炳强外访25次，开支49万港元。环境及生态局局长谢展寰外访30次，开支189万港元。发展局局长宁汉豪及房屋局局长何永贤各外访10次，开支分别为17万港元及79万港元。民政及青年事务局局长麦美娟外访20次，开支46万港元。文化体育及旅游局局长罗淑佩外访32次，开支272万港元。

记者︰黄子龙

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