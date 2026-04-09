启德医院︱今年第4季起分阶段启用 政府拟修订《监狱条例》设羁留病房

位于启德发展区的新急症医院预计今年第4季开始分阶段投入服务。保安局等多个政府部门今日（9日）向立法会提交文件，当中提到政府需为启德医院、其殓房及羁留病房提供法律基础，将修订《监狱条例》、《入境条例》等条例。一系列适用于医院法例采用先订立后审议形式，明日( 10日 )刊宪，4月22日提交立法会，暂定6月12日生效。翻查惩教署网站，目前仅得伊利沙伯医院及玛丽医院设有羁留病房。

九龙中医院联网总监张复炽明介绍医院服务开展时间表及设施

启德发展区的新急症医院将与九龙区其他公立医院组成更紧密的医疗网络，肩负起九龙区医疗枢纽的角色。九龙中医院联网总监张复炽及联网代表，明日（10日）将向传媒介绍医院的服务开展时间表及设施。

目前仅伊利沙伯及玛丽医院设羁留病房

文件指根据《监狱条例》(第 234 章)第 4 条，保安局局长可藉宪报刊登的命令，将任何地方或建筑物或建筑物部分辟作监狱用途。启德医院将设部分辟作监狱用途的羁留病房，因此有需要在启德医院羁留病房相关部分启用前，将其纳入《监狱条例》(第 234 章)的法律框架下，但附表所指明辟作监狱用途的用地及建筑物的名单内加入「由惩教署控制的启德医院羁留病房，但不包括该病房内由警方控制的部分」。

杨永杰指有必要：伊院服务迁移至启德

九龙中立法会议员杨永杰表示，政府决定将启德医院部分地方作为供监狱用途的羁留病房，他认为是「有必要」。杨提到，伊利沙伯医院日后的急症及专科服务将迁往启德医院，现时将相关空间预留作羁留病房用途，正是配合未来运作需要。

杨永杰解释，需就医的羁留或在囚人士，过往均会送往伊利沙伯医院接受诊治。随着服务迁移，启德医院必须同步设立相关羁留病房，方能继续为在囚及羁留人士提供适切医疗服务。对于文件提到，政府无需特别就相关事宜咨询公众。杨永杰认为保安局透过刊宪方式，将部分建筑物指定作特定用途，属行之有效的安排，可避免冗长立法程序，做法更具效率。

修例后，启德医院将成本港第三间设有羁留病房的医院。

文件指，《2026年入境事务队(指定地方)(修订)令》的第2条修订《入境事务队(指定地方)令》(第 331 章，附属法例B)的附表第3项，以增设启德医院的羁留病房为用作羁留被入境事务队成员逮捕的人的地方。文件亦提到，为启德医院及其设施，包括殓房和羁留病房提供法律基础的建议属程序性质，因此无需特别就相关事宜咨询公众，并强调建议符合《基本法》，包括有关人权的条文。

新建的启德医院是提供全面医疗服务的急症医院，设有2,400张住院和日间医院病床、37间手术室及一系列临床服务和设施，包括但不限于神经科学中心、肿瘤科中心、专科门诊诊所 、家庭医学综合中心、口腔颌面外科及牙科部，以及直升机坪。该医院旨在透过现代化服务模式及先进科技和设施，提高服务量及加强服务，以应对九龙区因人口增长和老化而日益增加的需求。

记者︰黄子龙